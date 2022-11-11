Con giáp nào 'đánh không được, mắng không được', chồng càng sủng càng vượng, càng mắng càng nhiều tai ương

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đánh không được, mắng không được', chồng càng sủng càng vượng, càng mắng càng nhiều tai ương.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẵn sàng chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn với chồng. Những người chồng của họ trước khi kết hôn nghèo, nhưng họ cho rằng chỉ cần hai người có quan hệ tốt, điều đó tự nhiên làm nên cuộc sống tốt đẹp của gia đình. Vì vậy, người tuổi này là những người vợ tốt với chồng và có thể giúp mình quán xuyến cả gia đình.

Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp may mắn này không nên liều lĩnh làm những việc mà bản thân không chắc chắn. Việc không hòa hợp với những người xung quanh có thể sẽ khiến bản mệnh gặp nhiều trở ngại hơn khi làm việc.

Con giáp nào 'đánh không được, mắng không được', chồng càng sủng càng vượng, càng mắng càng nhiều tai ương - Ảnh 1
Người tuổi Tý sẵn sàng chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão rất đức hạnh và dịu dàng, khác với những người phụ nữ khác, nhiều phụ nữ lấy chồng, hưởng phúc thành đạt, để chồng kiếm tiền nuôi gia đình. Họ biết rằng khi kết hôn, họ có trách nhiệm nặng nề trên vai, vì vậy họ sẽ làm những việc nên làm và không bao giờ cần người đàn ông của mình phải lo lắng về điều đó.

Đây cũng là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của con giáp này rất cao.

Con giáp nào 'đánh không được, mắng không được', chồng càng sủng càng vượng, càng mắng càng nhiều tai ương - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Mão rất đức hạnh và dịu dàng, khác với những người phụ nữ khác, nhiều phụ nữ lấy chồng, hưởng phúc thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù là công việc gia đình hay sự nghiệp, người tuổi Thân đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, giải quyết một cách ngăn nắp, lạc quan, vui vẻ và hòa đồng, phụ nữ thuộc con giáp Ngựa có thể làm mọi việc rất nhanh chóng và mang lại lợi ích to lớn cho chồng. 

Mọi cơ hội mà Thân nắm bắt được đều giúp còn giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng. Cơ hội đổi đời ở trước mắt, chỉ cần nắm bắt thời cơ đảm bảo cuộc sống của bản mệnh sẽ bước sang một trang mới mà khiến bao người phải ghen tị.

Con giáp nào 'đánh không được, mắng không được', chồng càng sủng càng vượng, càng mắng càng nhiều tai ương - Ảnh 3
Dù là công việc gia đình hay sự nghiệp, người tuổi Thân đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, giải quyết một cách ngăn nắp, lạc quan, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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