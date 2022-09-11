Con giáp nào có số kiếp nữ vương, luôn mang lại may mắn và tài vận cho gia đình?

Người ta thường bảo phụ nữ tuổi Sửu không giỏi, sự nghiệp khó thăng tiến, tính cách thì “dở dở ương ương”. Nhưng sự thật thì có phải thế?

Người nào lấy được phụ nữ tuổi Sửu thì không bao giờ cần lo về những chuyện gia đình. Phụ nữ tuổi Sửu có thể không phải người khôn ngoan, hơn nữa cái tính chịu nhịn của họ khiến người khác dễ bắt nạt, thậm chí còn bị đánh giá là nhu nhược. Nhưng phụ nữ tuổi Sửu đều bỏ ngoài ai, họ chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà họ chỉ quan tâm đến gia đình. họ biết cách tự gây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho mình, biết cách quản lý tiềп bạ‌c, chi tiêu hợp lý, không bao giờ khiếп gia đình bị túng thiếu.

Phụ nữ tuổi Sửu thường có thời niên thiếu vất vả, nhưng trung vận dần dần phất lên, hậu vận thì phải nói là “sướng nhất thiên hạ”. Phụ nữ tuổi Sửu có tính cách đúng như tuổi của họ, cần cù chịu khó, siêng năng, hay lam hay làm mà chẳng kêu than gì.

Có thể nói, con giáp пày chính là người phụ nữ của gia đình, họ có bản năng tuyệt vời của 1 người vợ, người mẹ, họ luôn hy sinh vì chồng vì con. Phụ nữ tuổi sửu còn có số vượng phu ích t‌ử còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm, vạn sự hanh thông, tốt lành.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu sinh ra đã vượng phu ích tử, sắc sảo, linh hoạt, cẩn trọng, lúc nào cũng có thể tập trung vào tình hình chung, chu đáo, hòa đồng, cuộc sống rất suôn sẻ nên dù nghèo khó sớm.

Nhưng với khả năng của mình, làm trong ngành nghề gì, họ cũng có thể hòa mình như vịt trong nước, nhất là sau khi kết hôn, những đứa trẻ sinh ra ngay từ nhỏ đã trở thành niềm ghen tị của người khác, tương lai sẽ không thấp kém, tương lai giàu có đắt giá, cũng không phải là người thường.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn vừa mềm mỏng lại vừa có sự quyết đoán và lý trí mạnh mẽ nhất. Họ không bao giờ nhắc lại sự thất bại từ quá khứ, mà họ luôn sẵn sàng tiến và phía trước, tích cực làm việc để cuộc sống vốn đã ổn sau càng hưng thịnh phát đạt hơn.

Phụ nữ Thìn không chỉ giúp chồng dễ thăng quan tiến chức mà họ còn rất có đầu óc, có lộc về đường kinh doanh buôn bán. Họ có tầm nhìn xa, có tâm cơ để biết được làm thế nào có thể kiếm ra tiền, thậm chí là nhiều tiền. Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Thìn còn vô cùng hết mực chăm lo yêu thương gia đình mình. Họ sẽ làm những điều tuyệt vời nhất, và bảo vệ gia đình, các con mình bằng mọi giá.

(Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).