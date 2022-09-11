Con giáp nào có số kiếp nữ vương, luôn mang lại may mắn và tài vận cho gia đình?

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 23:19

Con giáp nào được cho là nữ vương kiếp này.

Tuổi Sửu

Người ta thường bảo phụ nữ tuổi Sửu không giỏi, sự nghiệp khó thăng tiến, tính cách thì “dở dở ương ương”. Nhưng sự thật thì có phải thế?

Phụ nữ tuổi Sửu thường có thời niên thiếu vất vả, nhưng trung vận dần dần phất lên, hậu vận thì phải nói là “sướng nhất thiên hạ”. Phụ nữ tuổi Sửu có tính cách đúng như tuổi của họ, cần cù chịu khó, siêng năng, hay lam hay làm mà chẳng kêu than gì.

Người nào lấy được phụ nữ tuổi Sửu thì không bao giờ cần lo về những chuyện gia đình. Phụ nữ tuổi Sửu có thể không phải người khôn ngoan, hơn nữa cái tính chịu nhịn của họ khiến người khác dễ bắt nạt, thậm chí còn bị đánh giá là nhu nhược. Nhưng phụ nữ tuổi Sửu đều bỏ ngoài ai, họ chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ mà họ chỉ quan tâm đến gia đình. họ biết cách tự gây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho mình, biết cách quản lý tiềп bạ‌c, chi tiêu hợp lý, không bao giờ khiếп gia đình bị túng thiếu.

Con giáp nào có số kiếp nữ vương, luôn mang lại may mắn và tài vận cho gia đình? - Ảnh 1

Có thể nói, con giáp пày chính là người phụ nữ của gia đình, họ có bản năng tuyệt vời của 1 người vợ, người mẹ, họ luôn hy sinh vì chồng vì con. Phụ nữ tuổi sửu còn có số vượng phu ích t‌ử còn giúp chồng xây dựng sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm, vạn sự hanh thông, tốt lành.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu sinh ra đã vượng phu ích tử, sắc sảo, linh hoạt, cẩn trọng, lúc nào cũng có thể tập trung vào tình hình chung, chu đáo, hòa đồng, cuộc sống rất suôn sẻ nên dù nghèo khó sớm.

Nhưng với khả năng của mình, làm trong ngành nghề gì, họ cũng có thể hòa mình như vịt trong nước, nhất là sau khi kết hôn, những đứa trẻ sinh ra ngay từ nhỏ đã trở thành niềm ghen tị của người khác, tương lai sẽ không thấp kém, tương lai giàu có đắt giá, cũng không phải là người thường.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn vừa mềm mỏng lại vừa có sự quyết đoán và lý trí mạnh mẽ nhất. Họ không bao giờ nhắc lại sự thất bại từ quá khứ, mà họ luôn sẵn sàng tiến và phía trước, tích cực làm việc để cuộc sống vốn đã ổn sau càng hưng thịnh phát đạt hơn.

Phụ nữ Thìn không chỉ giúp chồng dễ thăng quan tiến chức mà họ còn rất có đầu óc, có lộc về đường kinh doanh buôn bán. Họ có tầm nhìn xa, có tâm cơ để biết được làm thế nào có thể kiếm ra tiền, thậm chí là nhiều tiền. Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Thìn còn vô cùng hết mực chăm lo yêu thương gia đình mình. Họ sẽ làm những điều tuyệt vời nhất, và bảo vệ gia đình, các con mình bằng mọi giá.

(Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng