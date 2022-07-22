Con giáp nào chu đáo, sống phúc đức, càng về già càng được hưởng phước?

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 23:15

Nổi tiếng chu đáo luôn biết cách quan tâm người khác nên các con giáp dưới đây khi về già lại nhẹ nhàng hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Hầu hết những người tuổi Mùi hiền lành, tốt bụng và phóng khoáng. Ngay từ khi còn trẻ người cầm tinh con Dê đã thể hiện tài năng vượt trội hơn nhiều so với các con giáp khác.

Theo tử vi học, tuổi trẻ tuổi Mùi có nhiều thăng trầm và khó đạt thành công như mong đợi nhưng kể từ trung niên cho đến về già, họ lại được hưởng phúc khí sâu dày. Từ những nỗ lực trước đây mà họ trở nên giàu có, không thiếu tiền tiêu.

Tuổi Tuất 

Thoạt nhìn, người ta thường cho rằng người tuổi Tuất rất nghiêm khắc, một khi có ai đó phạm sai lầm, họ thường chỉ trích không thương tiếc. Do đó, có một vài người sẽ cảm thấy sợ sự uy nghiêm của họ, thế nhưng trên thực tế, họ lại là một người rất biết quan tâm và chăm sóc. Họ chỉ cố tạo cho mình một vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà thôi.

 

Khi có ai đó gặp khó khăn, họ sẽ luôn là người nhận ra đầu tiên và tình nguyện tới giúp đỡ. Một khi có ai đó nhờ vả họ chuyện gì, họ chắc chắn sẽ đồng ý chẳng chút nề hà.  Có nhiều khi, họ luôn ghi nhớ rất rõ nguyện vọng của người khác, rồi họ sẽ cố gắng thực hiện, mang lại bất ngờ cho mọi người. Chính vì những điều như vậy, tuổi Tuất luôn được mọi người yêu mến và tin cậy, họ là điểm tựa cho tất cả mọi người. Họ là con giáp đáng tin cậy đã hứa thì chẳng bao giờ lật lọng.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi Hợi

Những người sinh tuổi Hợi tình tình tương đối nền nã. Tuổi Hợi có tài năng ngầm không thể hiện ra bên ngoài nhưng khi được sếp trên giao việc, họ nhất định cố gắng hoàn thành một cách xuất sắc, trọn vẹn nhất. Họ luôn muốn làm người xung quanh phải thất vọng vì mình.

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Tử vi dự báo, tuổi Hợi về già có cuộc sống được cải thiện rõ rệt hơn thời trẻ. Họ có chồng tử tế, con cái ngoan ngoãn và điều quan trọng là sở hữu nhà cửa, xe cộ đầy đủ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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