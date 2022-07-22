Làm mẹ chồng sẽ rất khó tính, 3 con giáp nào nổi tiếng đối xử với con dâu cực kì nghiêm khắc

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 07:00

Nổi tiếng khó tính khi làm mẹ chồng là những con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Trong 12 con giáp, nữ tuổi Dần luôn là người mạnh mẽ nhất. Họ thường nói chuyện một cách thẳng thắn, bộc trực và ít khi suy xét đến cảm xúc của mọi người xung quanh. 

Mẹ chồng tuổi Dần đối xử với con dâu cực kỳ nghiêm khắc, vô luận bạn làm tốt đến mấy cũng sẽ bị bắt bẻ. Điều này sẽ khiến con dâu cảm thấy bất mãn và sinh ra nhiều mâu thuẫn, khắc khẩu.

Trước mặt người khác, mẹ chồng tuổi Dần sẽ thường xuyên nói xấu và dùng đạo đức, giáo điều để trói buộc con dâu, muốn tất cả mọi người đứng về phe mình.

Tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận đề phòng, tránh tiếp xúc nhiều để giảm bớt ảnh hưởng trong sinh hoạt cá nhân của hai vợ chồng nhé! 

Tuổi Tuất

Tuyệt đối đừng bao giờ ra lệnh, quát tháo, mắng mỏ hay lên mặt với chồng khi có mẹ chồng tuổi Tuất ở đó. Bà sẽ bức bối, giận dữ vô cùng, hơn nữa, bà luôn mang trong mình tâm lý, bạn đã cướp mất con trai của bà nên chỉ cần đôi ba hành động quá quắt cũng sẽ như giọt nước làm tràn ly thôi.

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Phải cư xử nhẹ nhàng, dù chồng có quá đáng đến mấy cũng không được tỏ ra phiền lòng hay khó chịu. Mọi chuyện chỉ được diễn ra sau lưng mẹ chồng thôi bạn nhé.

Còn nếu chồng phạm phải những thói xấu đáng sợ như cờ bạc, rượu chè, gái gú, thì muốn lên tiếng, nên thu thập chứng cứ rõ ràng để tránh việc bà bênh con.

Tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu là một kiểu mẹ chồng điển hình khi cho rằng mọi sự trả giá của con dâu đều là điều hiển nhiên. Họ chưa bao giờ thông cảm cho sự vất cả của con dâu cũng như chẳng muốn vươn tay giúp đỡ bất cứ việc gì.

Hơn thế nữa, trước mặt con trai hay người ngoài thì nữ tuổi Dậu luôn tỏ ra mình là mẹ chồng kiểu mẫu, cực kỳ hào phóng và đối xử với con dâu rất tốt.

Tuy nhiên, trong lúc riêng tư thì họ luôn vênh mặt, hất hàm sai khiến để con dâu làm việc nhà không ngừng. Chung sống với mẹ chồng cầm tinh con gà sẽ làm người con dâu cực kỳ mệt mỏi về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. 

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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