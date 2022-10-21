Con giáp nào cần tỉnh táo, tránh tiền mất tật mang, lao đao trong đúng 7 ngày tới?

Con giáp này cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ xã giao, đừng tùy tiện tin người mà mất tiền mất của.

Tuổi Ngọ

Ngọ may mắn trong tuần mới nhận được món quà lớn của người yêu. Không chỉ là tiền bạc vật chất mà còn là một món ăn tinh thần giúp bạn có thêm động lực làm việc. Lời yêu thương đầu tuần thực sự ý nghĩa với người đang lao động hăng say, cần rất nhiều động lực.

Tình cảm tốt đẹp, tiền bạc cũng hết sức hanh thông. Công việc hiện tại đang có dấu hiệu thăng quan tiến chức, bạn hãy cố gắng để nắm được cơ hội ngàn vàng này nhé.

Tuổi Dậu

Tuần này, công việc của người tuổi Dậu không được thuận lợi như mong muốn. Hiệu suất sụt giảm chủ yếu do bạn làm việc chểnh mảng bởi có quá nhiều mối quan tâm khác bên ngoài, không duy trì được khả năng tập trung. Bản mệnh nên tập trung, đầu tư thêm thời gian và công sức thì mới giành được thành công như mong đợi. Nếu cảm thấy mọi thứ quá nặng nề, bạn hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp.

Tài lộc trong tuần không vượng, thậm chí Thiên Quan xuất hiện vào ngay những ngày đầu tuần cảnh báo bạn về nguy cơ có kẻ muốn lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Con giáp này cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ xã giao, đừng tùy tiện tin người mà mất tiền mất của.

Tuổi Thìn

Thìn công việc ổn định, tuần mới tiền bạc hanh thông, tình duyên như ý. Con giáp này chú ý cách ăn nói của mình kẻo người ấy mất lòng. Tình yêu đang đẹp cũng phải có đi có lại nhé, đừng chỉ để người ấy quan tâm mình.

Tiền bạc có được từ công việc kinh doanh vô cùng tốt. Nếu thực sự muốn phấn đấu cho sự nghiệp thì hãy nắm bắt cơ hội thật chặt dù là cơ hội nhỏ. Trong tuần này có thể cấp trên sẽ trao cho bạn cơ hội đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Top 3 con giáp nam cực kì chung thuỷ trong tình yêu mà chị em nào cũng ao ước Chỉ cần giữ mình nghiêm cẩn, kiên định với bản thân thì dù là cám dỗ lớn đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua được tình yêu mà họ dành cho người vợ kết tóc se tơ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-can-tinh-tao-tranh-tien-mat-tat-mang-lao-dao-trong-dung-7-ngay-toi-515487.html