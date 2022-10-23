Con giáp nào biết nhìn xa trông rộng, tầm nhìn đầu tư cao, thu nhập rủng rỉnh không lo nghèo đói?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tương đối điềm đạm, hiền lành. Họ làm việc gì cũng chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, luôn hướng tới chiến thắng cuối cùng.

Từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Sửu được sao tốt chiếu mệnh. Tài lộc của họ vượng hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn trong công việc, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp. Người tuổi này luôn giữ vững tinh thần trước khó khăn, thử thách.

Người sinh năm Sửu dù tài năng nhưng rất khiêm tốn. Họ không thích khoe khoang và luôn sống kín tiếng. Họ luôn quan tâm đến hiệu quả công việc và đôi khi tỏ ra độc đoán. Người tuổi này nhạy bén trong đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, những khoản đầu tư của họ có giá trị về lâu về dài.

Bởi vậy mà con giáp này nhận được nhiều dự án công việc, chốt nhiều đơn hàng nên thu nhập cũng rủng rỉnh hơn trước.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị luôn vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, bởi bản tính hay soi xét và yêu cầu sự hoàn hảo cao độ nên họ không muốn bất cứ công việc nào mình phụ trách xảy ra sai sót gì.

Vì thế, mỗi khi bắt tay vào làm việc, con giáp này luôn tính toán kỹ lưỡng những khả năng có thể xảy đến, đồng thời lập phương án xử lý một cách rất chu toàn. Mỗi khi giao việc gì cho họ, hẳn cấp trên sẽ luôn cảm thấy cực kỳ yên tâm.

Theo tử vi, tuổi này thích hợp làm những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thật rất cao, ví dụ như kế toán, kiểm toán, ngân hàng… Ngoài ra, vì là con giáp nhìn xa trông rộng nên họ sẽ rất giỏi trong công việc lập kế hoạch, đề ra phương án phát triển mới cho đơn vị, cho công ty.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ có nhiều tham vọng, ước mơ hoài bão. Người tuổi này có tầm nhìn dài hạn nên những khoản đầu tư của họ thường khá hợp lý và được dự báo sẽ sinh lời.

Người tuổi này chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, hy sinh. Chỉ cần họ nhìn thấy hy vọng, họ sẽ làm việc chăm chỉ cho đến ngày đạt được mục tiêu. Từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh.

Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên tổng thể vận may tốt và có tương lai tươi sáng. Người tuổi này làm việc có tài, có tâm nên được cấp trên trọng dụng, khách hàng tin tưởng. Cũng nhờ vậy mà thu nhập của họ sẽ dần tăng lên, giúp họ và gia đình có cuộc sống sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo