Con giáp nam nào vừa thông minh lại soái ca khiến nhiều người mê như điếu đổ, 'cánh nóc nhà' cần giữ chặt?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 20:00

Những con giáp nam dưới đây được cho là có số đào hoa.

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân hầu hết đều rất thông minh, giỏi giang, nhanh nhẹn, không chịu trói buộc, biết cách ăn nói phù hợp với từng hoàn cảnh. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với anh ta đều sẽ cảm nhận được điều đó. Họ là những người vui vẻ và nhiệt tình, hoạt bát và năng động, xư xử và ăn nói đều không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, đàn ông cầm tinh con Khỉ còn có thái độ tích cực đối với mọi việc trong cuộc sống, làm việc đến nơi đến chốn, là mẫu đàn ông toát lên khí chất quyến rũ khiến bất cứ cô gái nào cũng khó cưỡng lại.

Con giáp nam này rất ga-lăng với phái nữ, sau khi lập gia đình lại càng chiều vợ thương con hết mực. Đàn ông tuổi Thân gây ấn tượng tốt nhờ sự chân thành, yêu thương, đề cao lẽ phải. Dù là bạn bè hay người thân, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, không chút nề hà hay toan tính.

Con giáp nam nào vừa thông minh lại soái ca khiến nhiều người mê như điếu đổ, 'cánh nóc nhà' cần giữ chặt? - Ảnh 1
Chính điều này khiến những người xung quanh cảm thấy rất yên tâm và ấm áp khi ở bên cạnh con giáp này. Dù có hình tượng bên ngoài hấp dẫn như vậy, sở hữu nhiều đặc điểm tính cách về "người trong mộng" của các cô gái nhưng điều đó không có nghĩa con giáp nam này đi đâu cũng trêu ong ghẹo bướm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra đã có số đào hoa nên rất thu hút người khác giới. Họ thông minh, lại hào hiệp nên đi tới đâu là phụ nữ để ý tới đó.

Họ không phải kiểu người "thả mồi bắt bóng" nhưng lại có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh. Bởi vậy, nhiều khi họ ngồi yên cũng có phụ nữ tìm tới trêu đùa. Dù vậy, họ luôn chờ đợi để có một tình yêu đẹp và hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Nam giới tuổi Tuất vốn thông minh, nhanh nhẹn, lại luôn biết nắm bắt tâm lý của người khác giới. Vì không biết từ chối những yêu cầu của người khác, nên họ thường được tiêng là tốt tính, nhiệt tình. Cũng vì vậy mà họ luôn được chị em phụ nữ tin tưởng, trao cho những trọng trách quan trọng.

Bên cạnh đó, tính cách vui vẻ, hoạt bát của con giáp này cũng luôn khiến mọi người xung quanh tươi cười. Do đó mà họ không thiếu bóng hồng vây quanh, vận đào hoa nở rộ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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