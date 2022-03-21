Con giáp HÀO PHÓNG, thường xuyên LÀM VIỆC THIỆN, được đền đáp bởi sự MAY MẮN VÔ HẠN, tiền tài ĐẾM KHÔNG XUỂ

Theo tử vi , người cầm tinh con giáp tuổi Mùi trời sinh vốn hiền lành, tốt bụng. Họ thông minh, biết cách thích nghi với hoàn cảnh và luôn chăm chỉ trong công việc để đạt được mục tiêu đã đề ra. Những chú Dê luôn tự đặt ra những yêu cầu với bản thân mình. Họ theo đuổi và hướng đến một cuộc sống có chất lượng cao.

Một điều mà mọi người đều có thể thấy ở người tuổi Mùi là họ chi tiêu khá thoáng tay. Quan điểm của con giáp này là muốn mọi thứ tiện nghi và không thích lối sống quá tiết kiệm. Tuy nhiên, cũng không ai có thể phủ nhận khả năng kiếm tiền của họ.

Người tuổi Mùi sẽ làm việc chăm chỉ để tự kiếm những đồng tiền cho mình. Họ tiêu tiền thông minh, càng chi nhiều càng kiếm ra nhiều. Nhìn chung, cuộc đời người tuổi Mùi hiếm khi nào phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ là những người rộng rãi, nhiệt tình và hào phóng. Với sự tốt bụng và nhiệt tình của mình, tuổi Ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Đây cũng là những người giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Mỗi khi khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ, giúp đỡ bởi vậy mà tuổi Ngọ chẳng bao giờ gặp phải cảnh thiếu thốn. Với tấm lòng rộng mở, tuổi Ngọ luôn muốn chia sẻ sự may mắn của mình cho người khác. Vì vậy, thấy ai gặp khó khăn, cần tiền là họ sẵn sàng cho người đó mượn, cho dù đó là một khoản tiền không hề nhỏ và sẽ mất rất lâu mới có thể thu hồi lại.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con hổ không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Trong mỗi cuộc tụ tập, họ luôn sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, cũng chẳng bao giờ so đo tính toán từng đồng bạc. Đây không phải là con giáp giàu có, dư dả, họ cũng có lúc gặp khó khăn về chuyện tiền bạc, đi mua đồ cũng sẽ mặc cả, nhưng không phải vì thế mà họ lại là người keo kiệt.

Những người cầm tinh con hổ không quan tâm nhiều đến tiền bạc.

Ngược lại, đây là người vô cùng hào phóng và rộng rãi. Khi người thân hoặc bạn bè gặp khó khăn, tìm đến tuổi Dần để mượn tiền, cho dù không có nhiều, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ những gì trong khả năng và chẳng hề mong được báo đáp.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.