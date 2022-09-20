Con giáp dạy con xuất sắc trong chi tiêu tiết kiệm, ý thức về giá trị tiền bạc là ai?

Thế nhưng con giáp tuổi Tý lại khác, họ đã rút kinh nghiệm từ bản thân nên không muốn con lặp lại lỗi lầm cũ như mình. Sự thật là từ nhỏ tới giờ họ chỉ biết tiêu tiền chứ chưa bao giờ học cách sử dụng tiền khôn ngoan. Dạy con chi tiêu khi chúng còn nhỏ tuổi là việc hết sức khó khăn nhưng con giáp tuổi Tý đủ kiên nhẫn để giải thích điều nhỏ một, nâng cao tính tự giác của con.

Việc kiểm soát tiền bạc cho bản thân đã khó, việc dạy con sử dụng tiền lại càng khó hơn, đó cũng là lý do khiến nhiều ông bố, bà mẹ muốn trốn tránh, chỉ không cho con cầm tới tiền là cách duy nhất họ làm được.

Riêng hộp còn lại sử dụng để chi tiêu hàng ngày, để tiền tiêu vặt, tiền lẻ mà bố mẹ cho khi đi mua cái gì đó cho bố mẹ mà còn dư. Khi trẻ có ý thức hơn trong việc sử dụng những hũ tiền này là lúc chúng nâng cao ý thức và thói quen tiết kiệm, chi tiêu hợp lý chứ không phải thích gì đòi mua nấy như trước đây.

Ví dụ như khi con đã học và nhận biết chữ số, họ cho con một con lợn đất, 1 hộp nhỏ để đựng tiền. Lợn đất để những khoản tiền tiết kiệm như tiền mừng tuổi, tiền được người lớn cho hoặc tiền thưởng nhờ thành tích nào đó...

Chính bản thân mỗi đứa trẻ phải ý thức số tiền mình có để cân đối mua sắm, tránh mua hết tiền trong một lúc sau đó lúc cần lại không có khoản dự trữ.

Tuổi Mùi

Việc tiết kiệm luôn được các bà mẹ tuổi Mùi đề cao, họ luôn khuyến khích trẻ tiết kiệm, dạy cho trẻ học giá trị của việc trì hoãn ham muốn, hay hỗ trợ trẻ tìm cách tiết kiệm tiền phù hợp cho một mục tiêu nào đó.

Đối với họ, khi trẻ còn chưa có định hướng thì việc đồng hành với con là điều quan trọng. Họ không ngừng khuyến khích trẻ tiết kiệm bằng cách đưa ra các hỗ trợ, ví dụ cho phép trẻ lựa chọn hoặc là tiêu tiền luôn hoặc là tiết kiệm tiền để làm một việc gì đó.

Nếu trẻ chọn tiết kiệm, cha mẹ có thể hỗ trợ một phần để trẻ dễ đạt được mục tiêu hơn. Đây chính là cách khiến trẻ có ý thức về việc đóng góp và thấy được lợi ích của tiền nhàn rỗi.

Trong khi người khác không cho trẻ tiền thì con giáp tuổi Mùi vẫn cho trẻ một khoản tiền nhỏ vì có số tiền trong tay thì mới đủ chỉ cho nó cách kiểm soát tiền. Nếu chúng chỉ nghe lý thuyệt từ lời răn dạy sẽ không hiệu quả bằng việc chúng thực sự hành động, được tự quản lý tiền từ khi còn trẻ.

Đối với người tuổi Mùi, cho trẻ một khoản trợ cấp khi làm việc gì đó sẽ dạy trẻ về giá trị của lao động để đạt được những thứ mình muốn. Muốn có đồ chơi mới, muốn đi chơi với bạn... trẻ cần phải làm việc và tiết kiệm tiền. Trẻ sẽ có ý thức hơn về giá trị của tiền, sẽ giảm chi tiêu phù phiếm khi chúng được tự quản tiền.



Việc này cũng giúp trẻ học cách lập ngân sách, đó là nền tảng của hành vi có trách nhiệm với tiền bạc. Họ cũng không ngăn cản nếu trẻ thực hiện những quyết định chi tiêu tồi, để chúng tự rút ra kinh nghiệm từ sai lầm của mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dạy con về tiền bạc thông qua từng món đồ trẻ sử dụng, từng món con ăn, từ đó họ giúp con cái hình thành thói quen tiết kiệm từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Con giáp tuổi Tuất luôn cố gắng chỉ cho các con về giới hạn tiền bạc, ví dụ, khi cả nhà đi chơi họ giới hạn số tiền đưa cho con và cho phép chúng có thể dùng để mua sắm những gì chúng thích.

Nếu bọn trẻ chưa từng quen với việc lập ngân sách, chúng sẽ mua thứ đắt tiền nhất trong các cửa hàng. Thế nhưng vì nó luôn được nhắc nhở về số tiền co trong túi nên tự biết cách kiểm soát chi tiêu.

Khi chúng đã ở độ tuổi teen, họ cho con kiếm việc làm thêm bán thời gian, theo mùa vụ, việc này không chỉ dạy cho trẻ về trách nhiệm, kỷ luật, quản lý thời gian và giá trị của tiền bạc khi làm việc.

Nếu trẻ được làm công việc mà mình yêu thích thì chúng có thể học được các kỹ năng để đi sâu vào công việc đó trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!