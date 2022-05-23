CÓ PHÚC CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN là câu châm ngôn dành cho các con giáp nữ MŨM MĨM này

Tâm linh - Tử vi 23/05/2022 06:41

Số trời đã định, 3 con giáp này phúc tướng càng đầy đặn thì càng giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Người ta thường nói phụ nữ tuổi Sửu hay cao số hoặc số khổ. Điều này không sai bởi phụ nữ tuổi Sửu thường có xuất phát điểm không quá tốt. Họ vốn tính chịu thương chịu khó, hiền lành thật thà, tuy hiền lành là vậy nhưng họ không hề nhu nhược, mà rất có chính kiến riêng của mình. Phụ nữ tuổi Sửu thường sống khá nội tâm, luôn kín tiếng, lặng lẽ làm việc và khi có thành quả họ cũng không hề khoe khoang.

Phụ nữ tuổi Sửu mà để bản thân mỏng manh gầy yếu quá nhìn sẽ càng kham khổ hơn, các cụ ngày xưa có câu "con trâu là đầu nông nghiệp", trâu béo khỏe mới cày cấy được chứ  trâu gầy thì chả làm được gì. Vậy nên các cô nàng tuổi Sửu đừng để bản thân gầy gò ốm yếu, bởi tâm sinh tướng, tướng sinh phú quý. Để bù lại sự hy sinh vất vả trong cuộc sống phụ nữ tuổi Sửu hãy chịu khó để ý đến bản thân 1 chút. Hãy ăn những món mình thích, ngủ đủ giấc, chơi đủ giờ. Béo 1 chút thì càng đẹp, nhìn càng phúc hậu. Vẻ ngoài phải đầy đặn tươi sáng, thì phú quý may mắn mới tới.

Tuổi Ngọ

Nếu có ý định giảm cân, những chú Ngựa nên dừng lại ngay. Vì người tuổi Ngọ khi giảm cân sẽ mất hết phúc khí, cuộc sống có phần bấp bênh hơn. Chỉ khi bạn tăng cân, sự giàu sang, thịnh vượng mới tìm đến.

CÓ PHÚC CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN là câu châm ngôn dành cho các con giáp nữ MŨM MĨM này - Ảnh 1
Khi nạp đủ năng lượng cho bản thân, bạn mới có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền. Cuộc sống của Ngọ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiêu hết rồi tiền sẽ tự động đổ về.

Tuy nhiên không vì vậy mà bạn lười lao động. Ngọ vẫn chăm chỉ tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phấn đấu hết mình để đạt được những điều bản thân mong muốn. 

Tuổi Hợi

Người tuổi hợi là đặc trưng tiêu biểu nhất cho những người có tướng mạo càng béo càng giàu. Càng béo người này càng nhiều tiền tiêu. Chẳng những vậy những người này còn hưởng “khẩu phúc” đi đâu cũng có lộc ăn. Khi nhỏ những người này cực kì gầy thế nhưng khi lớn lên tốc độ ăn và lượng ăn của họ sẽ khiến ai cũng phải giật mình. Bởi “tiểu kim trư” này đã béo là rất khó giảm cân. Người nào tuổi hợi mà có tướng mập mạp thì sau này dễ làm quan lớn, vị trí hơn người.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 40 tuổi, hậu vận con giáp nào thăng hoa nhất?

Sau 40 tuổi, hậu vận con giáp nào thăng hoa nhất?

Các con giáp trước khổ sau 40 tuổi cuộc sống dư dả, tiền bạc đếm mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới