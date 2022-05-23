CÓ PHÚC CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN là câu châm ngôn dành cho các con giáp nữ MŨM MĨM này

Người ta thường nói phụ nữ tuổi Sửu hay cao số hoặc số khổ. Điều này không sai bởi phụ nữ tuổi Sửu thường có xuất phát điểm không quá tốt. Họ vốn tính chịu thương chịu khó, hiền lành thật thà, tuy hiền lành là vậy nhưng họ không hề nhu nhược, mà rất có chính kiến riêng của mình. Phụ nữ tuổi Sửu thường sống khá nội tâm, luôn kín tiếng, lặng lẽ làm việc và khi có thành quả họ cũng không hề khoe khoang.

Phụ nữ tuổi Sửu mà để bản thân mỏng manh gầy yếu quá nhìn sẽ càng kham khổ hơn, các cụ ngày xưa có câu "con trâu là đầu nông nghiệp", trâu béo khỏe mới cày cấy được chứ trâu gầy thì chả làm được gì. Vậy nên các cô nàng tuổi Sửu đừng để bản thân gầy gò ốm yếu, bởi tâm sinh tướng, tướng sinh phú quý. Để bù lại sự hy sinh vất vả trong cuộc sống phụ nữ tuổi Sửu hãy chịu khó để ý đến bản thân 1 chút. Hãy ăn những món mình thích, ngủ đủ giấc, chơi đủ giờ. Béo 1 chút thì càng đẹp, nhìn càng phúc hậu. Vẻ ngoài phải đầy đặn tươi sáng, thì phú quý may mắn mới tới.

Nếu có ý định giảm cân, những chú Ngựa nên dừng lại ngay. Vì người tuổi Ngọ khi giảm cân sẽ mất hết phúc khí, cuộc sống có phần bấp bênh hơn. Chỉ khi bạn tăng cân, sự giàu sang, thịnh vượng mới tìm đến.



Khi nạp đủ năng lượng cho bản thân, bạn mới có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền. Cuộc sống của Ngọ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiêu hết rồi tiền sẽ tự động đổ về.

Tuy nhiên không vì vậy mà bạn lười lao động. Ngọ vẫn chăm chỉ tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phấn đấu hết mình để đạt được những điều bản thân mong muốn.

Tuổi Hợi

Người tuổi hợi là đặc trưng tiêu biểu nhất cho những người có tướng mạo càng béo càng giàu. Càng béo người này càng nhiều tiền tiêu. Chẳng những vậy những người này còn hưởng “khẩu phúc” đi đâu cũng có lộc ăn. Khi nhỏ những người này cực kì gầy thế nhưng khi lớn lên tốc độ ăn và lượng ăn của họ sẽ khiến ai cũng phải giật mình. Bởi “tiểu kim trư” này đã béo là rất khó giảm cân. Người nào tuổi hợi mà có tướng mập mạp thì sau này dễ làm quan lớn, vị trí hơn người.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm