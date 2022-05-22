Thần Tài đến muộn, các con giáp có độ tuổi và độ giàu tỷ lệ thuận với nhau, sau 40 tuổi có đủ nhà đủ xe

“Kiến tha lâu cũng tới ngày đầy tổ”, câu này có lẽ chính là nói về tư tưởng về tiền bạc của tuổi Tý. Con giáp này đa phần đều là người coi trọng tiền bạc, có thể nói là cuồng kiếm tiền.

Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính cho thật tốt. Không tới mức tiền là lẽ sống nhưng với những chú Chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được.

Con người ta trong cuộc sống có lúc may lúc rủi, nhưng bản mệnh luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cảnh cháy túi, tiền bạc chẳng có mà tiêu.

Tử vi phương Đông cho thấy con giáp này cực kỳ có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh. Những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng sự lão luyện, càng làm càng mạnh, làm ăn tấn tới chứ hiếm có khi nào thua lỗ.

Có thể nhiều người không biết nhưng thực sự thì tuổi Tý còn có sở thích tích lũy tiền vàng, đá quý hay các vật có giá trị nữa. Cứ có tiền bạc dư dả là bản mệnh lại mua sắm thêm tích trữ vào “kho báu” của mình. Chẳng thế mà cho tới lúc tuổi già, số tài sản mà con giáp giỏi giữ tiền này nắm giữ trong tay chẳng hề ít ỏi chút nào, nếu không muốn nói là cả 1 khoản khổng lồ.

Tiền bạc tích cóp bao năm cũng cần phải hưởng thụ, những chú Chuột hãy lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để cuộc sống về già thêm nhiều điều mới mẻ, vui tươi nữa nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có ưu điểm, chăm chỉ, siêng năng, và đặc biệt rất kiên trì. Cuộc đời tuổi Mùi vào tiền vận có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì cuộc sống hậu vận sẽ thăng hoa hơn nhiều người.

Trong cuộc sống, tuổi Mùi cũng là con giáp dễ dàng gặp nhiều quý nhân, may mắn đến liên tục, và đương nhiên tiền bạc không thiếu.

Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng giỏi giao tiếp, họ có thể xây dựng quan hệ giữa các cá nhân ổn định, được quý nhân giúp đỡ nên dễ kiếm nhiều tiền, thậm chí có người trở thành đại gia, giàu có nứt đố đổ vách.

Sau 40 tuổi, những người tuổi Mùi bắt đầu rủng rỉnh tiền bạc, có cơ hội kiếm tiền dễ dàng, khi có nhiều tiền họ cũng sẽ làm được nhiều việc hơn, tuổi già sống an nhàn, tự do tự tại.

Tuổi Dậu

Xem tử vi phương Đông, tuổi Dậu vốn là con giáp được Thần Tài ưu ái nhiều nên cho dù bản thân không giỏi chuyện kiếm tiền hay giữ tiền thì con giáp này vẫn luôn có tiền bạc trong tay nhờ có công ăn việc làm ổn định. Lý do để những chú Gà trở thành con giáp càng già càng giàu có lẽ là do bản mệnh nuôi dạy con cái quá thành công.

Dù là sinh con trai hay con gái thì tuổi Dậu cũng dễ dàng trở thành bạn bè của con. Bản mệnh là người khá hướng ngoại, thích sự hiện đại và hay cập nhật các xu hướng theo thời đại nên rút ngắn được khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái.

Bản mệnh dành nhiều thời gian cho con, không chỉ dạy dỗ mà còn hướng dẫn, dìu dắt cho con đi đúng đường đúng hướng, phát triển năng lực phù hợp với tư chất của mình.

Người ta vẫn nói “Con cái là của để dành”, nuôi dạy con tốt như thế nên đa phần con cái của những chú Gà đều là người thành đạt, lại thêm quan hệ thân thiết với cha mẹ nên những năm tháng tuổi già con giáp này hoàn toàn có thể an tâm dưỡng già, mọi thứ đã có con cái lo liệu, kể cả chuyện tiền bạc.

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