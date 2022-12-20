Hôm nay O vừa cãi nhau một trận tưng bừng với bà chị chồng, tuyên bố sẽ ra ở riêng luôn cho đỡ ngứa mắt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu vì sao bà ấy lại ghét O đến thế, tìm đủ mọi cách để chiếm căn phòng mà vợ chồng O đang ở.

Lúc chưa cưới thì O thấy gia đình chồng rất vui vẻ, O thích tụ tập ăn uống đông đúc nên cứ dịp nào sang nhà người yêu chơi là sướng lắm. Các anh chị em bên chồng cũng đối xử với O khá tốt, quan tâm hỏi han và chẳng có gì chê. Tuy nhiên, đến lúc về làm dâu thì O mới hiểu thế nào là "chui trong chăn mới biết chăn có rận".

Vợ chồng O mới kết hôn cách đây 3 tháng, vừa cưới xong thì bùng dịch nên vợ chồng O ở nhà suốt. Nói sơ qua một chút thì gia đình chồng cũng có điều kiện, lại đông con cháu, tất cả đều ở chung trong một căn nhà 5 tầng khá lớn trong ngõ. Bố mẹ chồng có 4 người con thì chồng O là thứ 3, dưới còn một em trai út, trên là 2 chị gái, 1 chị đã ly dị nên mang con về ở cách đây 1 năm.

Bà chị chồng đã ly dị tên là P, có 2 đứa con sinh đôi đều 3 tuổi. Chúng rất ngoan và đáng yêu, không bao giờ quậy phá khiến ai khó chịu. Chúng rất hay chào cậu mợ mỗi sáng, muốn ăn gì chơi gì đều xin phép đàng hoàng, nên O hay mua quà vặt cho chúng và chơi cùng lũ trẻ mỗi ngày. Phòng ngủ của vợ chồng O cạnh phòng của 3 mẹ con chị P, nhưng diện tích bên O rộng hơn một chút. Hồi O mới cưới, chị cứ đòi đổi phòng để mẹ con chị được ở thoải mái hơn nhưng chồng O không đồng ý. P tức giận làm ầm lên, chửi vợ chồng O là loại ích kỷ. Có lẽ vì chuyện đó nên cuộc sống làm dâu của O bắt đầu tràn ngập sóng gió.

Từ hồi ở nhà nghỉ dịch, thi thoảng O vẫn hay đi chợ hộ mẹ chồng. Ai muốn ăn gì thì nói trước, O sẽ lựa mua đồ trữ sẵn rồi nấu lần lượt. Chị P rất hay đòi hỏi mấy món đắt với khó mua như tôm, mực, cua biển, hoa quả thì toàn đòi ăn loại nhập khẩu nọ kia. Hồi đầu O tưởng chị đùa, nhưng sau khi O xách cân ổi về thay cho cân cherry mà chị muốn ăn thì chị ném thẳng túi đồ ăn ra đường. Lần khác O nấu canh cá, chị nếm thử một miếng rồi nhổ toẹt xuống sàn, chê O nấu dở khiến cả nhà choáng váng.

Nhiều hôm khác chị xua lũ trẻ sang phòng O từ 6h sáng, hoặc bắt 2 đứa sinh đôi chơi ở phòng O đến 12h khuya khiến vợ chồng O không làm được việc gì. O thì thiếu ngủ nên bơ phờ, mẹ chồng cũng nhắc khéo chị P nhưng không ăn thua. Mấy lần chị đanh đá bắt nạt O cũng tủi thân ngồi khóc, chồng dỗ mãi bảo thôi người nhà nên dĩ hòa vi quý.

Cho đến đêm hôm qua thì O phát hiện ra một chuyện vô cùng ghê tởm, lột trần tâm địa độc ác của bà chị này. Số là 1 tuần trước P đặt mua cái gương, tự dưng vác về bảo tặng vợ chồng cậu mợ dù chả nhân dịp gì quan trọng. O thấy nghi nghi, không tin rằng tự dưng bà chị lại đối xử tốt như thế, nhưng anh xã lại bảo nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Lúc để chiếc gương vào phòng ngủ, O căn ke mãi chưa ưng góc nào để tiện cho việc đứng soi, bà chị chồng liền nhảy vào bê hộ ra góc tường trống ngay đối diện giường ngủ. O giãy nảy lên không chịu vì để đó vướng, nhưng P nhất quyết bắt O để đó, còn lăn ra ăn vạ kêu em dâu chảnh nọ kia.

Cực chẳng đã, O mặc kệ cho bà ấy làm gì thì làm. Nhưng từ lúc để gương ở cuối giường, O toàn mất ngủ vì nửa đêm dậy tự dưng thấy mình trong gương, mắt mũi lờ đờ nên hoảng hốt tưởng... có ma. O bảo chồng vứt gương ra chỗ khác, nhưng nó nặng nên anh cũng lười. Chưa kịp chuyển gương đi thì đêm qua O nghe lỏm được mục đích thật sự đằng sau chuyện tặng quà, sốc toàn tập với bà chị chồng xấu tính.

Lúc đó khoảng 11 rưỡi đêm, O dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng P ở phòng bên thì thầm với người giúp việc: "Cháu cố tình bắt con O để gương ở cuối giường cho đêm nó ngủ giật mình sợ, dăm ba bữa nó ăn không ngon ngủ không yên kiểu gì cũng sẽ đổi phòng. Lúc nào nó ngủ say cô lén chui vào phòng vứt mấy thứ này lại cho nó sợ thêm, cháu trả công cô 100 nghìn".

Ảnh minh họa

Chỉ vì muốn ở phòng O mà chị ta bày ra cái trò thâm hiểm như vậy, dù O không mê tín dị đoan nhưng quả thực cũng thần hồn nát thần tính vì cái gương chết tiệt! O gọi ngay chồng dậy, bắt anh bê cái gương ra úp vào góc nhà. Sáng nay tỉnh dậy, O mời bố mẹ chồng xuống phòng khách rồi nói chuyện phải quấy với P. Biết ngay là chị ta chối phăng không chớp mắt, bảo rằng em dâu vu oan giá họa, suy diễn về món quà chị tặng. O liền gọi bà giúp việc xuống, ép phải nói ra sự thật. Bà ấy sợ bị đuổi nên khóc lóc khai ra hết, bố chồng O nổi giận mắng con gái một trận ra trò. Ông còn tuyên bố thẳng nếu cứ bày trò bắt nạt O thì ông sẽ đuổi chị P ra khỏi nhà, để lại 2 đứa cháu cho ông bà nuôi. P tức lắm, răng nghiến vào nhau ken két.

Hơn 30 tuổi đầu còn bẩn tính, đúng là nghiệp quật!