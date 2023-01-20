'Chuột sa hũ nếp' tháng 1 Âm lịch: 3 con giáp có Thần Phật che chở, của cải bao la, kinh doanh đại vượng, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 05:20

Bước qua tháng 1 âm lịch, không chỉ tiền tài mà cả tình duyên của những con giáp này cũng rất may mắn.

Tuổi Dậu

Bước qua tháng 1 âm lịch, vận may của người tuổi Dậu tăng vọt. Con giáp này có thể trở nên giàu có, túi tiền rủng rỉnh. Tử vi nói rằng đây là khoảng thời gian mà tuổi Dậu cần tranh thủ nắm cơ hội tốt để đạt được những bước tiến lớn.

'Chuột sa hũ nếp' tháng 1 Âm lịch: 3 con giáp có Thần Phật che chở, của cải bao la, kinh doanh đại vượng, tiền bạc phủ phê - Ảnh 1

Trong công việc, tuổi Dậu có thể gặp thêm những đối tác kinh doanh mới, tạo dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển lâu dài. Công việc phát triển thuận lợi giúp thu nhập của tuổi Dậu gia tăng. Các khoản đầu tư của con giáp này cũng thu về khoản lợi lớn.

Tuổi Tuất

Bước qua tháng 1 âm lịch, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

'Chuột sa hũ nếp' tháng 1 Âm lịch: 3 con giáp có Thần Phật che chở, của cải bao la, kinh doanh đại vượng, tiền bạc phủ phê - Ảnh 2

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Tuổi Tý

Bước sang tháng 1 âm này những chú Chuột sẽ có đường tài lộc khá lý tưởng. Quý nhân luôn ở bên giúp sức, khiến những quyết định của tuổi Tý hiếm khi sai sót.

'Chuột sa hũ nếp' tháng 1 Âm lịch: 3 con giáp có Thần Phật che chở, của cải bao la, kinh doanh đại vượng, tiền bạc phủ phê - Ảnh 3

Chẳng những thế, những khó khăn trong tháng cũng được xóa nhòa bởi con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để mở ra bước đường tươi sáng cho mình. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi, song họ sẽ có vận trình tốt hơn nếu hạn chế tham gia vào các hạng mục tính rủi ro cao.

Ngoài ra, khi làm việc họ cần thận trọng, chỉn chu để không mất công sức của mình vào tay kẻ khác. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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