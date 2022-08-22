Chúc mừng 4 con giáp hưởng trọn LỘC TRỜI, vét sạch MAY MẮN, TRÚNG SỐ đổi đời trong 7 ngày tới (22-28/8)

Trong thời gian này tuổi Dần sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Bước sang tuần mới này (22/8 - 28/8), tử vi con giáp dự báo vận khí của người tuổi Dần khá tốt. Người tuổi Dần có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi trong tuần mới này.

Ngay từ những ngày đầu tuần, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Thìn sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Thìn không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Tuần mới này (22/8 - 28/8), tài vận của những người tuổi Thìn vô cùng khởi sắc. Con giáp này đi đâu, làm gì cũng nhanh chóng có được thu nhập nên sớm sẽ sắm được nhà đẹp , mua được xe sang.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp. Chính Tài và Thiên Tài đều đại phát nên không chỉ nguồn thu chính ổn định, tăng nhanh mà nguồn thu phụ cũng đem lại không ít khoản thu không nhỏ. Người tuổi Thìn sớm có được những khoản tích lũy lên đến chín số không.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8) dự báo, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Bước qua tuần mới này, mọi sự của Ngọ sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về.

Từ thời gian này trở đi, Ngọ sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp! Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới này (22/8 - 28/8) mọi công việc, mọi thứ diễn ra xung quanh Tuất đều ổn thỏa. Công sức bỏ ra được đền bù xứng đáng, mọi đóng góp của bạn đều được ghi nhận. Trong thời gian này là thời điểm thích hợp để biến các ý tưởng lớn thành hành động. Khả năng tập trung cao sẽ giúp bạn hoàn thành được khối lượng công việc đáng kể.

Có thêm sự hỗ trợ của quý nhân nênTuất dễ dàng đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Vận khí của tuổi Tuất trong tuần mới này có thể nói là tốt vô cùng. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, kinh doanh làm ăn cũng bớt đi được nhiều phiền phức, hanh thông, thuận lợi bất ngờ.

Mặt khác Tuất lại có Thần Tài hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm