Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 3 ngày tới (25, 26, 27/9), may mắn bình an thành toại, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài dư dôi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 22:28

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 3 ngày tới (25, 26, 27/9), 3 con giáp may mắn này bình an thành công trên mọi mặt trận, tài lộc xum xuê, trúng số độc đắc.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, vốn thông minh, lanh lợi, lại thêm có người giúp đỡ, tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội khẳng định được tài năng của mình. Tuổi Thân cần duy trì thái độ bình tĩnh, lạc quan thì sẽ vượt qua được những thử thách trước mắt, thậm chí đạt được những thành quả xuất sắc, ấn tượng.

Tử vi 3 ngày tới (25, 26, 27/9) cho hay, thời điểm này đối với người tuổi Thân là dấu mốc quan trọng, vì nó chính là lúc mà vận may mỉm cười với họ trong năm. Người tuổi Thân sẽ dễ gặp được quý nhân trong công việc. Người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp họ đạt được nhiều thành quả trong công việc.

con giap may man 3
Tử vi 3 ngày tới (25, 26, 27/9) cho hay, thời điểm này đối với người tuổi Thân là dấu mốc quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sẵn mang trong mình sự thông minh, nhanh nhạy, ứng biến tốt với thời cuộc, lại thêm cả sự hài hước và lạc quan, có thể nói tuổi Tý là những người "vứt ở đâu cũng sống được". Thậm chí, càng gặp những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo thì họ càng chứng minh được bản lĩnh tuyệt vời.

Theo tử vi 3 ngày tới (25, 26, 27/9), đây là lúc mà tuổi Tý có thể "mở tiệc ăn mừng" vì những xui xẻo sẽ sớm qua hết, mọi chuyện sẽ dần đi theo hướng tốt đẹp, làm gì cũng dễ thành công và có kết quả tốt. Nhờ sao tốt chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp rất nhiều may mắn, nếu biết nắm bắt, chăm chỉ và nỗ lực, họ có thể đạt được những thành quả rực rỡ trong sự nghiệp.

con giap may man 2
Theo tử vi 3 ngày tới (25, 26, 27/9), đây là lúc mà tuổi Tý có thể "mở tiệc ăn mừng" vì những xui xẻo sẽ sớm qua hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả. Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Mão luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy.

Tử vi 3 ngày tới (25, 26, 27/9) có nói, Thần Tài phù trợ, vận mệnh đến với nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mão. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

con giap may man 1
Tử vi 3 ngày tới (25, 26, 27/9) có nói, Thần Tài phù trợ, vận mệnh đến với nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong 9 ngày tới (24/9 - 2/10), vận trình phất lên, sống trong cảnh giàu sang phú quý, ấm no cả đời

Chúc mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong 9 ngày tới (24/9 - 2/10), vận trình phất lên, sống trong cảnh giàu sang phú quý, ấm no cả đời

Theo tử vi 9 ngày tới (24/9 - 2/10), 3 con giáp may mắn này có vận mệnh rực cháy, công danh sự nghiệp đều vượng, tiền của dư dôi, cuộc sống suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 25/9/2022 tử vi ngày 25/9 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 53 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông