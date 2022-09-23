Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp có Cát Thần nâng đỡ, Kim Tinh 'chống lưng', tiền của dư dôi, công danh suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 16:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), 3 con giáp may mắn có vận trình suôn sẻ và mệnh tài lộc vô cùng rực rỡ.

Tuổi Thân

Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), con giáp tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, nên bản mệnh sẽ đạt được những dự định, hoàn thành những việc dang dở nhanh chóng, suôn sẻ hơn. Đối với người làm kinh doanh, công việc sẽ ngày càng thuận lợi. Với nhân viên công sở, luồng việc sẽ dần ổn định lại và thu nhập cũng tăng nhanh.

Theo tử vi 12 con giáp, đây là giai đoạn con giáp tuổi Thân nên nắm bắt những cơ hội kinh doanh, hoặc phát triển bản thân. Ngoài ra, con giáp may mắn này cởi mở và hoạt bát, kết giao xã hội giỏi và cư xử khéo léo. Nếu duy trì thiên bẩm này, người tuổi Thân sẽ càng may mắn, suôn sẻ hơn.

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Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), con giáp tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá.

Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, vận trình nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ một thời kỳ có nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền.

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Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài nên Mùi làm chơi chơi tiền cũng rơi trúng đầu, cuộc sống ấm êm viên mãn. Càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng vận tài lộc, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), tuổi Mùi có thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Mùi. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy.

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Đúng 16 giờ chiều mai (24/9/2022), tuổi Mùi có thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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