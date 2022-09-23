Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), Thần Tài 'phó thác' mệnh làm giàu, 3 con giáp đổi đời giàu sang, sự nghiệp xán lạn, thành công vang danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 12:48

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 con giáp may mắn này được Thần Tài thưởng vàng thưởng bạc, sự nghiệp thành toại, tiền của dư dôi, như ý cát tường.

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9) có nói, đây là thời điểm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Thìn ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Thìn sẽ có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, con giáp may mắn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời.

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Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9) có nói, đây là thời điểm đại cát với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), người tuổi Sửu may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đối với những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ. Dự kiến họ sẽ có 1 khoảng thời gian vô cùng bận rộn, nhưng thành quả cuối cùng thì rất xứng đáng.

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Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), người tuổi Sửu may mắn được Thần tài trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9) dự đoán, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sẽ sớm tìm được những chặng đường đúng đắn, tiềm năng, giúp cuộc đời của họ "lên hương" - đặc biệt là về công việc. Đây cũng là giai đoạn cho tuổi Tỵ bắt tay vào hành động, nếu đang có những suy nghĩ hay dự định gì "bị" ôm ấp trong đầu quá lâu.

Nếu tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân và vận may trời đất đặc biệt gửi đến, tuổi Tỵ có thể đạt được những mục tiêu, ước mơ đó. Trong công việc hay các mối quan hệ, người tuổi Tỵ thường được tin tưởng, quý trọng vì sự đáng tin, quyết đoán của họ.

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Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9) dự đoán, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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