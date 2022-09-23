Đúng 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), NGŨ HÀNH HÒA HỢP, 3 con giáp có tổ tiên phù hộ, quý nhân lâm môn, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 19:48

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24, 25/9) dự đoán, 3 con giáp may mắn dưới sự an bài của ngũ hành mà vận trình hanh thông, tài lộc dư dôi, sự nghiệp xán lạn.

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều điều tốt lành. Với sự giúp đỡ của quý nhân và được hồng vận soi chiếu, công việc, những khoản đầu tư... trước đó của họ có khả năng cao sẽ thành công hoặc ít nhất là trôi chảy, được đền đáp xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào những hạng mục khác như bất động sản, chứng khoán... Con giáp may mắn này làm công ăn lương cũng có đường công việc thông thoáng và yên ả hơn, có khả năng thu hút sự thăng tiến và tiền tài.

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Đúng 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn. Thậm chí, họ sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn trong công việc. Tất nhiên, trước khi nhận lời, bản mệnh này cũng cần phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thì sẽ tận dụng được cơ hội 1 cách tốt nhất.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn, lợi nhuận có thể tới từ việc đầu tư hoặc được các thành viên khác trong gia đình trợ giúp. Cơ hội luôn ở rất gần họ, chỉ là họ có biết nắm bắt hay không mà thôi.

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Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân trời sinh nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Người tuổi này đặc biệt coi trọng danh dự và chữ tín. Con giáp này sống biết trước biết sau nên thường được rất nhiều người yêu mến, làm việc gì cũng dễ có quý nhân phù trợ.

Đúng 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), người tuổi Thân sẽ chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đời lên hương. Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang này. Thế nên, tuổi Thân hãy chớp lấy thời cơ, đừng lơ là kẻo đánh mất vận may hiếm có.

con giap may man 3
Đúng 2 ngày cuối tuần (24, 25/9), người tuổi Thân sẽ chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đời lên hương - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), Thần Tài 'phó thác' mệnh làm giàu, 3 con giáp đổi đời giàu sang, sự nghiệp xán lạn, thành công vang danh thiên hạ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), Thần Tài 'phó thác' mệnh làm giàu, 3 con giáp đổi đời giàu sang, sự nghiệp xán lạn, thành công vang danh thiên hạ

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 con giáp may mắn này được Thần Tài thưởng vàng thưởng bạc, sự nghiệp thành toại, tiền của dư dôi, như ý cát tường.

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