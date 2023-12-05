Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 6/12/2023, có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, sớm mua nhà lầu sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 20:33

Đúng 00h00 ngày 6/12, 3 con giáp sau giàu sang chạm đỉnh, phú quý bất ngờ, tiền tiêu xả láng, không phải lo lắng chuyện ăn mặc.

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 6/12/2023, có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, sớm mua nhà lầu sắm xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ  Tư ngày 6/12/2023, tuổi Mùi dễ rơi vào cảnh tranh cãi với đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng có cái lý của mình nên chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng công việc lâm vào bế tắc.

Việc làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi. Con giáp này thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại, đồng tiền cũng chẳng thể chảy về túi.

Thêm vào đó, người độc thân quá ngây thơ có thể phải chịu tổn thương trong ngày này. Bản mệnh không nên nghe theo lời tán tỉnh ngọt ngào của bất cứ ai. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không,nên nhìn vào hành động của đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 6/12/2023, có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, sớm mua nhà lầu sắm xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường so đo những chuyện nhỏ nhặt.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc không dược lòng mọi người, bạn thường tạo cảm giác xa cách.

Tình cảm: Tình yêu bị nhiều người phản đối, bạn nên không nên quá xa cách.    

Tài lộc: Hi vọng bạn không tiêu tiền quá mức, cố giữ thu nhập ổn định.    

Sức khoẻ: Thời tiết thay đổi, nên cẩn thận sức khoẻ bản thân. 

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 6/12/2023, có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, sớm mua nhà lầu sắm xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

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