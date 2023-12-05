Từ nay đến Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp mưu sự đại thành, vận may lội ngược dòng, vượt qua sóng gió, đón phú quý phúc lộc triền miên

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 02:45

Từ nay đến Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp sau đời sang trang mới, phú quý đủ đầy, cả đời không lo tiền bạc.

Tuổi Dậu 

Từ nay đến Tết Dương lịch 2024, người tuổi Dậu không thích nổi bật nơi đông người.  

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay trong công việc bạn là người nổi bật. 

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm mặn nồng, luôn chủ động thể hiện tình cảm của bản thân.

Tài lộc: Tài lộc thận trọng, tránh cho mượn tiền vô tội vạ.

Sức khoẻ: Khám răng định kỳ, kiểm tra nha chu. 

Từ nay đến Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp mưu sự đại thành, vận may lội ngược dòng, vượt qua sóng gió, đón phú quý phúc lộc triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Từ nay đến Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp mưu sự đại thành, vận may lội ngược dòng, vượt qua sóng gió, đón phú quý phúc lộc triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ nay đến Tết Dương lịch 2024, tuổi Thân sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp. Để tìm ra hướng đi đúng đắn, quan trọng nhất là nhìn nhận đúng thực tế và thấu hiểu rõ tình hình.

Nếu có bất kỳ sự băn khoăn nào hãy thảo luận cởi mở với những người xung quanh. Tránh việc giữ lại mọi khó khăn trong lòng và thay vào đó, hãy chia sẻ để tìm ra giải pháp. Việc thẳng thắn trao đổi sẽ giúp mọi tình huống trở nên rõ ràng hơn, ngăn chặn những nhầm lẫn không đáng có.

Trong ngày này, giữa các cặp đôi có thể xuất hiện những khó khăn trong việc hiểu nhau. Những mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ nhiều khía cạnh như công việc, gia đình, hay thậm chí là vấn đề liên quan đến con cái.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Từ nay đến Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp mưu sự đại thành, vận may lội ngược dòng, vượt qua sóng gió, đón phú quý phúc lộc triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp sau tài lộc tăng tiến, thống trị vận may, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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