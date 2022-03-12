Chúc mừng 3 con giáp nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4 sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác nhé.

Tuổi Tý là con giáp may mắn tuần này, vì thế mà bạn cần phải nắm chắc thời cơ để thể hiện bản thân, đừng để cơ hội rơi vào tay người khác.

Phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực, bắt đầu từ khoảng thời gian ửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các công việc chính của mình. Nếu chăm chỉ làm thêm, cuối tuần Thực Thần cho thấy bạn sẽ còn dư dả nhờ các khoản tiền tay trái của mình.

Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình cơ bản là bình ổn, dù khúc mắc có xảy ra, song may mắn đến cuối tuần, mọi chuyện có dấu hiệu được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng bạn biết trân trọng nhau hơn sau mỗi hiểu lầm, đồng thời càng thêm hiểu về người bạn đời của mình.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bạn được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận ra có những người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tài giỏi, tính tình kiên nhẫn, giàu nhiệt huyết và có trách nhiệm. Tuy bên ngoài, con giáp này khá mạnh mẽ, nóng nảy nhưng kỳ thật họ biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Ngoài ra, người tuổi này rất trung thành.

Ảnh minh họa

Thời điểm nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh. Sau bao khó khăn, va vấp, cuối cùng con giáp này cũng được hưởng thành quả.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được điều chuyển, phân công nhiệm vụ mới giúp nâng cao thu nhập.

Trong khi đó, nếu làm kinh doanh, con giáp này chốt được nhiều đơn hàng, doanh số tăng cao hơn trước. Những khoản đầu tư của họ trước kia đến giờ cũng đã sinh lời. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, con giáp này dần vươn tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Trong cuộc sống, tuổi Sửu được xem là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất, họ luôn có quý nhân giúp đỡ mọi lúc khó khăn và đặc biệt thần tài chiếu cố nồng hậu. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ nên được định sẵn mang số mệnh phú quý, dù họ không tham vọng nhưng dòng đời đưa đẩy sẽ khiến họ trở thành người giàu có và quyền lực.

Đặc biệt, những con giáp này trong 3 năm tới vận may lội ngược dòng, giữa tháng này trở đi người tuổi Sửu được quý nhân chiếu cố, tài vận được cải thiện rõ.

Dù bất kể trong cuộc sống hay trong gia đình, những người tuổi Sửu luôn là người chăm chỉ biết vun vén cho gia đình. Bước vào giai đoạn trung vận, được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và cuộc sống của tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ. Bản thân tuổi Sửu không chỉ thành danh mà gia đạo bình an hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo