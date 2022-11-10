Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Đối với những người đang có ý định tranh cử vào những vị trí mới sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, người tuổi Sửu nên nắm chặt thời cơ để có bước nhảy vọt như mong muốn.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày hôm nay. Đây vốn là một việc rất đáng mừng, vì vậy nếu cũng có thiện cảm với nhau, bạn hãy thử cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau xem sao.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Dần được suôn sẻ mọi bề, đường tình duyên được khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua. Công việc trong ngày có phần áp lực hơn, thậm chí nếu không cẩn thận, con giáp này còn có thể bị tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng. Cát khí trong hôm nay sẽ giúp bạn sớm vượt qua tất cả khó khăn.

Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này. Vốn dĩ việc tìm một nửa yêu thương phù hợp không phải là chuyện quá khó, chỉ có điều bạn có chịu mở lòng hay không thôi.

Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Dần được suôn sẻ mọi bề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Nguồn năng lượng dồi dào, sự nhiệt huyết và nhiệt tình tiếp thêm động lực cho con giáp này trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và cứng nhắc lại trở thành điểm yếu kiềm hãm sự phát triển của con giáp này.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng không ngừng giúp bản mệnh có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, đào hoa vượng. Bạn có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân có thể qua giới thiệu, có người gặp qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo