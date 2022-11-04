Chúc mừng 3 con giáp này được Thần Tài xông nhà, công việc thăng tiến, vận trình vượng phát, tiền tài 'ngập két' trong cuối tuần

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian cuối tuần Mùi đón nhận nhều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc, khi Mùi tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với tiềm năng kinh tế cũng như lĩnh vực thế mạnh của mình.

Tuổi Mùi là một con giáp thường xuyên phải đụng độ với khó khăn, có những thời điểm tưởng chừng như không thể ngóc đầu dậy nhưng nay lại là thời điểm con giáp Mùi được là chính mình. Mùi không quá nhanh nhạy nhưng lại là một người tinh tường, có thể nhận diện được lỗi lầm và nhanh chóng sửa đổi khiến sự nghiệp không hề bị trì trệ bởi tư duy mới mẻ.

Là con giáp may mắn cuối tuần này nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Hãy cứ mạnh dạn thử sức mình, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bậc tiền bối cũng như duy trì các mối quan hệ tốt đẹp thì những gì bạn nhận được trong tương lai sẽ khiến bạn bất ngờ hơn nhiều đấy.

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy vẫn không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng sau mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Bạn và người ấy dần tìm được cách dung hòa, khiến tình yêu thêm gắn kết.

Là con giáp may mắn cuối tuần này nên người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này "năng nhặt chặt bị", không thích tiêu pha hoang phí. Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Bắt đầu từ cuối tuần, người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Vì trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú, họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Bắt đầu từ cuối tuần, người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Ảnh minh họa: Internet

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