Chúc mừng 3 con giáp chính là 'con cưng' của Thần Tài trong tuần mới này (17-23/10): công việc thuận buồm xuôi gió, tiền tài hanh thông, gia đình con cái hòa thuận, hạnh phúc

Công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng nhờ có cả Chính Quan hỗ trợ, tuổi Dậu cần nhanh tay tận dụng. Con giáp này chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu. Tiểu nhân trong tuần tuy có nhưng không quá đáng sợ, tự tin vững bước sẽ mang tới thành công.

Tử vi tuần mới (17-23/10) cho thấy, sao Thiên Đức cát tinh đảm bảo cho người tuổi Dậu một tuần mới khá suôn sẻ và may mắn. Con giáp này đang được quý nhân trợ mệnh, nhờ thế mà giảm bớt được những vất vả và cả xui xẻo xảy tới trong thời gian này.

Đường tình duyên khá êm đềm. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, đôi bên bàn bạc, thương lượng với đối phương thay vì tự mình quyết định. Người độc thân cũng có nhiều đối tượng tìm hiểu, bản mệnh chỉ cần ưng ý thôi là sẽ có không ít người theo đuổi, tình cảm chân thành cũng không khó để phát hiện ra.

Thời điểm giữa tuần là lúc thu tiền bạc về tay, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp làm ăn kinh doanh tài lộc tăng tiến thấy rõ khiến ai nấy đều ghen tị. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính.

Tuổi Mùi

May mắn được sao Tử Vi trợ lực nên tuần mới (17-23/10) của Mùi cực kỳ thăng hoa viên mãn, mọi thứ dường như suôn sẻ và như ý, bạn có thể thở phào sau những ngày vất vả trước đó rồi.

Công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó, người làm nghề tự do có lộc từ khách, không thiếu việc để làm. Bản mệnh dễ dàng vượt qua những nhiệm vụ mới trong tuần nhờ sự trợ giúp của quý nhân, hãy mạnh dạn đón nhận mọi khó khăn đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc tăng tiến, tinh thần lạc quan cùng thái độ nghiêm túc là chìa khóa giúp bạn kiếm tiền. Không ai thấy tiền đến mà không lấy cả, vì vậy nên khi có cơ hội kiếm tiền thì bạn cứ cân nhắc rồi đón nhận. Nhiều người nhận được quà cáp từ đầu tuần, sống chan hòa nên ai cũng quý mến.

Vận tình cảm không quá xuất sắc nhưng nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ nên Mão không gặp khó khăn lớm. Tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt, cả 2 nên quan tâm nhau nhiều hơn. Người có gia đình thì được con cái quan tâm hơn, bạn cảm nhận được tình yêu từ con.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (17-23) cho thấy, có thể nói là một tuần vượng vận với người tuổi Hợi khi được sao Thái Dương nâng đỡ rất nhiều. Nam mệnh có thể sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh. Công việc đang tiến triển rất tốt, khả năng thăng tiến của con giáp này ngày càng rõ ràng hơn.

Ấn Quan hợp lực, con giáp này sẽ được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách hơn nữa, thông qua đó chứng minh năng lực thực sự, cho mọi người thấy bạn có thể làm được những gì và làm đến đâu. Con giáp này nên cố gắng phát huy năng lực để không đánh mất cơ hội thăng quan tiến chức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên khởi sắc, người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ khá tình cờ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con giáp này, tình cảm phát triển nhanh tới mức người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ.

Phương diện tài lộc cũng khá hanh thông, cuối tuần dễ có được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn đầu tuần. Tuy nhiên, tài khí dễ tụ cũng dễ tan, nếu con giáp này không có kế hoạch chi tiêu hợp lý có thể sẽ đánh mất tiền bạc vào những chuyện không cần thiết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!