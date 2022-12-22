Chưa đầy 24 giờ nữa bước qua mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp vận đỏ như son, phất lên như diều gặp gió, tiền vào ngập két

Đối với 3 con giáp dưới đây, cả năm 2022 có thể không quá suôn sẻ, nhưng bước vào tháng cuối cùng thì vận may sẽ lội ngược dòng.

Tuổi Thân Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách vui vẻ, lạc quan, sống độc lập và yêu sự tự do. Người tuổi Thân không thích bị ràng buộc, họ chỉ thích một mình thoải mái sáng tạo, muốn tự chủ cuộc sống. Trong số những con giáp, tuổi Thân dễ dàng gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ là những người thông minh, chịu khó học hỏi nên giỏi giang thành tài. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022 vừa qua, cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động, có lúc tích cực, có lúc tiêu cực, nhưng nhờ tính cách hướng ngoại, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạc quan, nhờ vậy mà vượt qua được khó khăn.

Đặc biệt, cuối năm nay, những người tuổi Thân sẽ bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cụ thể đúng mùng 1 tháng Chạp, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, những vấn đề khó nhằn sẽ được giải quyết êm đẹp. Qua năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ chung tay và đưa cuộc sống tuổi Thân lên tầm cao mới. Tuổi Dậu Bước qua tháng Chạp này, người tuổi Dậu sẽ đón nhận khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội tìm đến đòi hỏi bản mệnh này cần phải tập trung và nắm bắt thời cơ để phát triển. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn đánh giá lại kỹ năng của bản thân và thương lượng một mức lương cao hơn với cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet Trong tháng này, việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền. Tuy nhiên, đừng vì công việc mà quá lao lực khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, ra đường cần hết sức cẩn thận. Dậu có một tâm trí vững vàng và khả năng ra quyết định dứt khoát, và bạn sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hoặc hoàn cảnh, bạn có thể tiếp tục tiến lên phía trước, duy trì sự tiến bộ ngay cả trong nghịch cảnh và tiếp tục bứt phá lên những tầm cao mới. Tuổi Dần Trời sinh những người tuổi Dần thông minh, lanh lợi, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Dần tự tin vào khả năng của mình, họ biết được chỉ cần toàn tâm toàn lực vào điều gì đó, ắt hẳn sẽ thành công. Trong số những con giáp, tuổi Dần là người công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, trong năm 2022, cuộc sống tuổi Dần có nhiều thay đổi, sự nghiệp có giai đoạn bấp bênh không định hướng, nhưng sau cùng cũng tìm được lối thoát. Ngoài ra, tài vận của tuổi Dần đầu năm khá khó khăn nhưng cuối năm lại cải thiện đáng kể. Đặc biệt, trong tháng 12 âm lịch tới đây, tuổi Dần sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra họ còn gặp được nhiều may mắn giúp mọi thứ thăng hoa rực rỡ. Qua năm 2023, tuổi Dần không thành Phượng cũng thành Rồng. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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