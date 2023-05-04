Chú ý trong 3 ngày tới (6 - 9/5): tuổi Thìn tài lộc sung mãn, tuổi Mùi an cư lạc nghiệp, tuổi Tuất thăng tiến ồ ạt

Tuổi Thìn trong tháng này cũng được thần may mắn chiếu cố. Tuy nhiên có hơi khác một chút là tháng này tuổi Thìn sẽ vô cùng bận rộn, vì với bản tính năng động, nhanh nhẹn của mình, tuổi Thìn không muốn để vuột mất bất kỳ cơ hội nào. Vì bận rộn, người tuổi Thìn hôm nay cần xem kĩ sức khỏe , tránh để bản thân vướng phải những căn bệnh không kịp thời chữa trị.

Trong công việc, tuổi Thìn sẽ đón nhiều tin vui, nếu có khó khăn cũng lập tức được hóa giải nhờ năng lực của bản thân hoặc có quý nhân phù trợ kịp thời nên mọi lo lắng còn chưa kịp thành hình đã được giải quyết.

Mối quan hệ của tuổi Thìn hứa hẹn sẽ trải qua yên bình, hai người sẽ trở nên thấu hiểu và gần gũi với nhau hơn ngay cả khi có tranh cãi, xung đột xảy ra.

Hãy rất cẩn thận với những quyết định bạn định thực hiện trong tháng Năm. Tuổi Ngọ đang có xu hướng đi theo những thói quen khiến mình cảm thấy an toàn nhưng đôi khi vẫn sẽ có ham muốn bộc phát thoát ra khỏi các quy tắc thường ngày. Trong trường hợp đó, hãy cân nhắc thật kỹ rủi ro trước khi đưa ra lựa chọn của mình để không uổng phí nỗ lực bấy lâu nay trong công việc.

Trong 30 ngày tới, thái độ quyết định tất cả. Bạn sẽ tìm thấy lý do để cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc sống này. Ngay cả những phản hồi nghe có vẻ nặng nề từ những người xung quanh cũng là một bài học đáng quý. Trẻ em cần thêm thời gian và sự chú ý của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đang thực sự lắng nghe chung thay vì cố gắng giảng dạy.

Tuổi Mùi

Tháng 5 sẽ không có biến cố hay sự kiện đặc biệt lớn nào ngoài dự tính xảy ra với tuổi Mùi, nên có thể coi đây là thời gian khá bình yên để bạn tận hưởng sự nghỉ ngơi cho cả thể chất và tinh thần. Đôi khi tuổi Mùi còn có thể cảm thấy hơi nhàm chán bởi mọi việc cứ lặp đi lặp lại, nhưng bình yên lại là một điều tốt và cho bạn nhiều cơ hội lắng nghe nội tâm mình hơn.

Một điểm cần lưu ý với tuổi Mùi đó là hãy thông cảm và tránh tranh cãi, xung đột với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp trong giai đoạn này.

Tuổi Mùi có cuộc sống bình yên (Ảnh minh họa).





Bạn có thể quá phấn khích đến mức không nhận ra những thay đổi nhỏ xung quanh mình. Cần kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân bởi một sự hiểu nhỏ có thể dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt. Tìm kiếm sự đồng thuận và trên hết, hãy giữ khiếu hài hước của bạn!

Tháng 5 sẽ không có biến cố hay sự kiện đặc biệt lớn nào ngoài dự tính xảy ra với tuổi Mùi, nên có thể coi đây là thời gian khá bình yên để bạn tận hưởng sự nghỉ ngơi cho cả thể chất và tinh thần. Đôi khi tuổi Mùi còn có thể cảm thấy hơi nhàm chán bởi mọi việc cứ lặp đi lặp lại, nhưng bình yên lại là một điều tốt và cho bạn nhiều cơ hội lắng nghe nội tâm mình hơn.

Một điểm cần lưu ý với tuổi Mùi đó là hãy thông cảm và tránh tranh cãi, xung đột với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp trong giai đoạn này.

Tuổi Tuất

Nếu có một điều sẽ làm tuổi Tuất cảm thấy tự hào trong tháng tới, thì đó chính là sự nghiệp. Ngoài các cơ hội thăng tiến và khen thưởng, tuổi Tuất còn có thể đi công tác khá nhiều. Nếu không thì đây cũng sẽ là "tháng du lịch" đối với người tuổi này và bạn sẽ được tận hưởng niềm vui của việc thỏa mãn đam mê xê dịch bấy lâu nay.

Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng cần chú ý vấn đề xe cộ, đi lại. Ngoài ra, hãy để ý tới cảm xúc của những người xung quanh để không vô tình làm tổn thương họ.

Tuổi Tuất có lộc đi du lịch (Ảnh minh họa).





Tháng năm này, bạn có cơ hội hành động để biến ước mơ của mình thành hiện thức. Có thể xảy ra tranh luận. Cố gắng không nói những điều khiến người nghe tổn thương. Bạn có thể có được những gì bạn muốn một cách nhẹ nhàng. Lòng tốt của bạn sẽ giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác.

Thiên Quan cảnh báo tuổi Tuất không nên dính líu tới những việc liên quan tới pháp luật trong ngày này. Bạn cần đặt chữ “nhẫn” lên hàng đầu nếu như không muốn bản thân dính tới thị phi, oan sai trong thời gian tới.

Con giáp này nắm quyền trong chuyện tiền bạc nhưng hay gặp phải rắc rối do chính mình gây ra. Bạn cần đầu tư thêm nhiều thời gian và công sức hơn nữa cho công việc hiện tại thì mới có tiền lời.

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Không ai tự nhiên mà nên duyên cả, hãy nhớ mọi sự gặp gỡ đều do duyên phận mà ra nhé Tuất. Trong ngày này bạn nên để mắt tới con cái nhiều hơn, nói chuyện với con nhiều hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm