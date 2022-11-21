Chú ý trong 2 ngày đầu tuần mới (21/11 - 22/11): 3 con giáp là ngôi sao chiêu lộc cho gia đình, tiền vàng chắn trước cửa, quý nhân đưa đường dẫn lối

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 06:15

Tử vi nói rằng, gia đình nào có 3 con giáp này phú quý ngập tràn, làm gì cũng may mắn, giàu sang là điều chắc chắn sẽ đạt được trong 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng, người tuổi Sửu chính là ngôi sao may mắn của gia đình trong 2 ngày đầu tuần. Đa phần người tuổi Sửu đều có tính cách đáng tin cậy. Họ sống tích cực, luôn quan tâm đến gia đình.

Bản mệnh có dũng khí, mưu lược, không chỉ có sự nghiệp phát triển tốt mà còn có thể giúp đỡ các thành viên trong gia đình giải quyết khó khăn, tiến xa hơn trong công việc. Người tuổi Sửu có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong gia đình. Cả họ và những người thân xung quanh đều có vận trình tương đối tốt, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Chú ý trong 2 ngày đầu tuần mới (21/11 - 22/11): 3 con giáp là ngôi sao chiêu lộc cho gia đình, tiền vàng chắn trước cửa, quý nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, người tuổi Sửu chính là ngôi sao may mắn của gia đình trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có thể mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong họ lại sống rất tình cảm. Con giáp này cũng là người có chữ tín, hứa là làm. Họ sống hướng về gia đình, luôn muốn mang tới cho gia đình những gì tốt đẹp nhất để cuộc sống ấm no, viêm mãn.

Tử vi nói rằng, dù là năm tuổi nhưng tuổi Dần vẫn gặp được may mắn, quý nhân phù trợ giúp mọi việc bình an vô sự. Đặc biệt là trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dần cầu tiền được lộc, ước gì được nấy, vạn sư như mơ!

Chú ý trong 2 ngày đầu tuần mới (21/11 - 22/11): 3 con giáp là ngôi sao chiêu lộc cho gia đình, tiền vàng chắn trước cửa, quý nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh 2
Đặc biệt là trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dần cầu tiền được lộc, ước gì được nấy, vạn sư như mơ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách can đảm, tích cực. Họ có khả năng chăm lo tốt cho gia đình. Bản mệnh sẵng sàng chịu áp lực lớn để người thân có một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn. Theo nhận định của tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân chăm chỉ, cần cù đồng thời có số mệnh đặc biệt hơn người, là cách cuộc sao chính tinh tốt lành sẽ vượng đúng lúc họ tích đủ đức và đủ phúc phần. 

Trong 2 ngày đầu tuần này, nhìn chung cuộc sống của người tuổi Thân bình an. Họ có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh giúp người thân phát triển sự nghiệp, mở rộng đường thăng tiến, tài lộc dư dả.

Chú ý trong 2 ngày đầu tuần mới (21/11 - 22/11): 3 con giáp là ngôi sao chiêu lộc cho gia đình, tiền vàng chắn trước cửa, quý nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh 3
Trong 2 ngày đầu tuần này, nhìn chung cuộc sống của người tuổi Thân bình an - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Xem tử vi đầu tuần mới cho thấy, có 3 con giáp xua sạch vận xui, sự nghiệp thăng tiến, tiền đổ ào ào về túi.

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