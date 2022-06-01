Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần, bạn cũng sẽ vượt qua được thôi.

Tử vi tháng 6 dự báo, người tuổi Thìn là 1 trong những con giáp dễ gặp vận xui. Bản mệnh đừng nên "vạch lá tìm sâu" vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi. Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bản mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiết sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi đang yêu nên thận trọng trong giao tiếp, tránh làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người.

Nếu đôi bên có bất đồng quan điểm, bạn nên bình tĩnh trình bày quan điểm của bản thân và lắng nghe quan điểm của người ấy bằng thái độ tôn trọng, chớ nên đề cao cái tôi cá nhân quá mức.

Tuổi Ngọ

Trong tháng tới, người tuổi Ngọ phải đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn từ sâu bên trong. Họ thường xuyên cảm thấy buồn bực, nóng nảy nhưng lại không tim được chỗ để giải tỏa. Chính vì vậy, tuổi Ngọ nảy sinh sự tự ti, cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Trong làm ăn kinh doanh, nếu không hạ bớt cái tôi xuống thì tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều rắc rối. Họ vốn đã là người bướng bỉnh, không muốn nghe sự chỉ bảo hay chỉ đạo từ người khác. Những quyết định thiếu sáng suốt, bồng bột có thể khiến các chú ngựa phải hối hận.

Do suy nghĩ bi quan từ bên trong nên tuổi Ngọ làm việc gì cũng thấy lấn cấn, công việc không hoàn thành đúng tiến độ. Chính vì điều này mà bạn mất điểm trong mắt cấp trên, đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến.

Trong làm ăn kinh doanh, nếu không hạ bớt cái tôi xuống thì tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều rắc rối. Họ vốn đã là người bướng bỉnh, không muốn nghe sự chỉ bảo hay chỉ đạo từ người khác. Những quyết định thiếu sáng suốt, bồng bột có thể khiến các chú ngựa phải hối hận.

Do suy nghĩ bi quan từ bên trong nên tuổi Ngọ làm việc gì cũng thấy lấn cấn, công việc không hoàn thành đúng tiến độ. Chính vì điều này mà bạn mất điểm trong mắt cấp trên, đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thân

Trong tháng 6, người tuổi Thân để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Thân dần mất đi các cơ hội quý giá.

Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi.

Trong công việc làm ăn, do gặp vận xui nên tuổi Thân khó tiếp xúc với những cơ hội triển vọng. Tinh thần làm việc của bạn cũng đi xuống, không được tập trung, dễ chán nản, ngại khó ngại khổ. Khi gặp việc dễ thì tuổi Thân lại dễ đưa ra quyết định sai lầm do quá chủ quan. Vì vậy, các chú khỉ cần hết sức thận trọng.

Còn trong vấn đề tình cảm, người tuổi Thân tháng tới cũng không mấy sáng sủa. Họ khép mình trong thế giới riêng, không cởi mở đón nhận và chia sẻ với nửa kia. Những người tuổi Thân còn độc thân do không chịu mở lòng nên cũng khó có tiến triển trong chuyện lứa đôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!