Tỵ Dần tương hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác. Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Dần cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn có điềm báo phá tài đang rình rập, đe dọa khiến con giáp này có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng và phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để khắc phục hậu quả. Bản mệnh cũng nên đặt ra những quy định riêng về việc sử dụng tiền như thế nào nếu không muốn chịu rủi ro. Bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào bản thân vì ít nhất cũng biết được chính xác là mình không nên chi tiền vào đâu.

Tỵ Dần tương hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Thương Quan báo rằng có thể trong ngày chủ nhật này, bản mệnh sẽ mắc phải một số sai lầm trong công việc, khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Ở đâu làm việc cũng cần phải tuân thủ theo quy định của nơi đó, không ai được phép phá bỏ những quy định đó, cái gì tồn tại cũng đều có lý do của nó. Người tuổi Mùi cần thay đổi cách làm việc của mình, nghiêm túc hơn trong công việc thay vì làm việc theo cảm xúc, tùy hứng và vô tổ chức.

Kiếp Tài đang án ngữ trước chặng đường kiếm tìm tài lộc của người tuổi Mùi, khiến cho bản mệnh gặp không ít khó khăn, thậm chí còn có điềm hao tài tốn của mà không giải quyết được vấn đề gì, tiền mất tật mang. Bạn là người nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng đôi khi đó lại là điểm yếu khi mà bạn quá dễ tin người. Nhẹ dạ cả tin, mù quáng làm theo những điều kẻ xấu dẫn dắt, bạn tiêu tốn số tiền mình có vào những việc vô thưởng vô phạt mà chẳng hề hay biết. Hãy tỉnh táo hơn, nhìn người kĩ càng và xem xét vấn đề trên nhiều phương diện, chớ nên để chuyện này lặp lại quá nhiều lần.

Thương Quan báo rằng có thể trong ngày chủ nhật này, bản mệnh sẽ mắc phải một số sai lầm trong công việc, khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão có công việc không được trôi chảy, con giáp này có thể làm việc độc lập tỏ ra rất hiệu quả nhưng khi phải làm việc nhóm thì lại chẳng được tốt như vậy. Bản mệnh cần cải thiện kĩ năng của mình, đối với những nhiệm vụ khó khăn thì sự kết hợp với các đồng nghiệp xung quanh sẽ mang lại kết quả khả quan hơn thay vì quanh quẩn trong tầm nhìn ngắn hạn của mình. Mão cũng có điềm báo bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại, cố tình gây cản trở trong công việc, nếu không giữ được sự bình tĩnh thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cho thấy có nhiều khả năng bạn sẽ bị thiệt hại về tài chính có thể là do làm mất hoặc cũng do việc thiếu tập trung mà khiến cho việc không được trôi chảy, dễ sinh thiệt hại. Đặc biệt trong quan hệ kinh doanh, làm ăn việc bạn hôm nay có thể gặp phải đối tác thiếu trung thực cũng hoàn toàn xảy ra. Cho nên nếu muốn loại trừ mối nguy cơ bản thì sẽ cần biết các lựa chọn đối tác, và thận trọng trong những lời mời kiếm tiền có vẻ quá suôn sẻ.

Ngày mới, tuổi Mão có công việc không được trôi chảy, con giáp này có thể làm việc độc lập tỏ ra rất hiệu quả nhưng khi phải làm việc nhóm thì lại chẳng được tốt như vậy. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm