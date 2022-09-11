Lại thêm Thân Hợi tương hại nên con giáp này vô cùng đau đầu vì kẻ tiểu nhân thêu dệt những câu chuyện không có thật nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh. Đáng lo nhất là chúng có thể gây ra sóng gió trong chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Con giáp này cần phải tỉnh táo và bình tĩnh để giải quyết vấn đề hợp lý nhất.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng hôm nay tuổi Thân sẽ có một ngày không hề yên ổn vì con giáp này liên tục mâu thuẫn với hết người này đến người khác. Bản mệnh nên điều chỉnh tâm trạng của mình bởi khi nóng giận chỉ khiến sự việc bị đẩy đi quá xa mà không có cơ hội để xoay chuyển nữa.

Người tuổi Ngọ gặp phải Thiên Quan, mất đi cơ hội để thể hiện năng lực của mình khi kẻ tiểu nhân không ngừng buông lời xỏ xiên đơm đặt, khiến cấp trên nghi ngờ. Con giáp này sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Có thể bạn sẽ thấy nản lòng, nhưng đừng vội bỏ cuộc. Sẽ còn nhiều cơ hội nữa phía sau nếu bạn thực sự là người có năng lực.

Thủy Thổ xung khắc lại cảnh báo về những mâu thuẫn trong gia đình của con giáp này. Bản mệnh dễ dàng nảy sinh xung đột với người trong nhà dù chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Tuổi Ngọ nên mềm mỏng hơn khi đối xử với người thân của mình thay vì dùng sự hài hòa để đối đãi riêng với người dưng. Người thân mới là những người thực lòng yêu thương bạn, che chở cho bạn.

Người tuổi Ngọ gặp phải Thiên Quan, mất đi cơ hội để thể hiện năng lực của mình khi kẻ tiểu nhân không ngừng buông lời xỏ xiên đơm đặt, khiến cấp trên nghi ngờ. Con giáp này sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên báo hiệu đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có phần suy thoái. Cái tôi cá nhân quá lớn, bạn không chịu lắng nghe mà khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình. Đơn thương độc mã khiến bạn dễ thất bại, hãy biết cách hợp tác với người khác và lợi dụng sức mạnh của tập thể để khả năng thành công cao hơn. Hãy biết cách kết hợp cả hai yếu tố cá nhân và tập thể để bước đường sự nghiệp thuận lợi hanh thông.

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dậu không mấy may mắn về chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Tài lộc thất thoát, tiền bạc vào nhà như gió vào nhà trống, chẳng đủ để chi tiêu. Bản mệnh tuyệt đối tránh xa những cuộc cờ bạc đỏ đen, thận trọng khi nhận được lời mời đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên suy xét kĩ càng để tránh tiền bạc theo gió mà bay.

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dậu không mấy may mắn về chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Tài lộc thất thoát, tiền bạc vào nhà như gió vào nhà trống, chẳng đủ để chi tiêu. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm