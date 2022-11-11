Chủ nhân giải độc đắc cuối tuần này (12-13/11) chính thức gọi tên 3 con giáp, nhận lộc trời ban, tài lộc thênh thang tiến bước

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 06:46

Tử vi cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sa vào hũ vàng, thuận lợi đủ đường, tình duyên hồng thắm trong hai ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11).

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, những người tuổi Ngọ trong 2 ngày ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11) gặp nhiều điều may mắn. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Chủ nhân giải độc đắc cuối tuần này (12-13/11) chính thức gọi tên 3 con giáp, nhận lộc trời ban, tài lộc thênh thang tiến bước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của những chú Ngựa cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước. Quý nhân xuất hiện có thể cho bạn thêm những gợi ý đáng giá.

Ngày này, các mối quan hệ trong gia đình có sự thay đổi tích cực, bạn và mọi người đã trở nên gắn bó hơn. Thực ra những hiểu lầm sẽ được xóa bỏ bằng một cuộc nói chuyện rõ ràng, vì thế đừng ngại trò chuyện với mọi người.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11) diễn ra khá hanh thông. Nhờ tác động của Cát tinh nên gặp khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua. Tuy nhiên, bản mệnh cần tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ của mình để đạt kết quả tốt nhất và giúp bạn thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp.

Chủ nhân giải độc đắc cuối tuần này (12-13/11) chính thức gọi tên 3 con giáp, nhận lộc trời ban, tài lộc thênh thang tiến bước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc không đáng ngại. Con giáp này rất rõ ràng trong vấn đề tiền bạc, biết phân bổ tài chính sao cho khoa học. Chính thói quen tiêu dùng có kế hoạch giúp con giáp cân bằng được các khoản chi tiêu hàng ngày và có khoản tiết kiệm kha khá cho bản thân.

Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu chuyển biến tích cực. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên coi trọng hơn tới vẻ ngoài của bản thân nhiều hơn để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với đối phương. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng lòng trong mọi quyết định.

Tuổi Mão

Có Tam Hợp che chở cho vận trình 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11) của tuổi Mão, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Chủ nhân giải độc đắc cuối tuần này (12-13/11) chính thức gọi tên 3 con giáp, nhận lộc trời ban, tài lộc thênh thang tiến bước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Cuối tuần này, người tuổi Mão có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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