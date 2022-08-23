Năm 2022 là một năm khá tốt lành với người tuổi Tỵ. Đặc biệt, là những ngày cuối tháng 7 âm này, con giáp này có dấu hiệu tụ tài lộc, làm gì cũng có người giúp sức, không phải vất vả vẫn đạt được thành quả như ý muốn.

Người tuổi Tỵ làm công việc kinh doanh tự do sẽ có khách hàng đối tác tự nhiên mà đến, người làm công ăn lương có cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị cũng như thu nhập thêm. Cơ hội không phải lúc nào cũng tốt như thời điểm này nên cần nắm bắt chính xác và thể hiện năng lực hết mình thì mới gặt hái được thành công lớn và tụ tài tụ lộc.

Trong 12 con giáp thì tuổi Dậu được cho là con giáp rất giỏi vượt qua thử thách, trắc trở. Dẫu ăn nói ngang tàng xong khẩu xà tâm phật, bụng dạ thiện lương. Chẳng những thế, Dậu hiểu rõ khả năng của mình, làm việc cẩn trọng, không vụ lợi cá nhân mà lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không chỉ gặp may mắn, vận đỏ trong sự nghiệp, tiền tài mà con giáp này còn gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia cho mình, các cặp vợ chồng cũng trở nên khăng khít hơn, hứa hẹn hôn nhân viên mãn. Song cũng cần đặc biệt chú ý, tránh để vận đào hoa vượng mà để bản thân rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa phần sống tình cảm, dịu dàng và hiểu tâm lý người khác. Họ là những người dù sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo thì vẫn toát lên khí chất thanh tao ngời ngời.

Theo tử vi phương Đông, 2022 tuổi Mùi tài lộc chuyển biến tích cực, tài khí hanh thông, kinh doanh phát đạt, nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu.

Ảnh minh họa

Vào những ngày cuối tháng 7 âm này, bản mệnh không cần cầu tài mà tài lộc vẫn đến, đặc biệt với người làm trong ngành thủy sản, thủy lợi Nửa đầu năm, tài vận của tuổi Mùi chưa thực sự thuận lợi song càng về cuối năm, bản mệnh sẽ cảm nhận rõ sự may mắn đang đến gần. Sự nghiệp thăng tiến, nguồn thu Chính Tài cũng vì thế mà khởi sắc dần. Tuổi Mùi làm trong các lĩnh vực nghệ thuật khả năng thành công sẽ càng cao.

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