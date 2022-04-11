Chòm sao NAM NHÂN sau khi cưới vợ LỘT XÁC 18 ĐỘ, có chòm sao “LÝ TRÍ HÓA LÃNG MẠN”

Khi yêu, anh chàng Bạch Dương để lại cho người yêu ấn tượng là một người luôn thẳng thắn, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng sau khi kết hôn, bạn gái mới phát hiện ra rằng tâm trạng của chàng Cừu thay đổi chẳng khác nào thời tiết.

Nhưng khi tâm trạng không tốt, Dương Dương bỗng trở nên rất đáng sợ, ngồi lầm lì một chỗ, giọng nói trầm thấp khiến người khác không dám lại gần.

Họ thích xem các chương trình so tài trực tiếp, thích bật TV với âm lượng lớn, còn thường hay khuya tay múa chân hò hét để thể hiện sự phấn khích của mình,

Lời khuyên cho chàng trai Bạch Dương là nên biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, sự thay đổi tâm trạng thất thường quá chóng vánh có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Bạn có biết: Từ yêu đến cưới, tại sao 12 chòm sao kết hôn?

Kim Ngưu

Đa số mọi người đều nhất trí rằng anh chàng thuộc cung Kim Ngưu rất đáng tin, là mẫu đàn ông đáng cho các chị em gửi gắm cả cuộc đời.

Điều này rất dễ hiểu, bởi chòm sao nam này trong thời gian yêu nhau luôn mang đến cảm giác chững chạc, trưởng thành, biết suy nghĩ.

Nhưng nếu bạn là người theo đuổi cuộc sống lãng mạn, chàng trai Ngưu Nhi có lẽ không phải một nửa hoàn hảo mà bạn tìm kiếm nếu không muốn vỡ mộng sau khi kết hôn.

Bởi vì anh chàng này sau khi cưới mới lộ ra sự khô khan, thiếu tinh tế với phụ nữ của mình. Hơn nữa, họ không phải tuýp người lãng mạn, những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bạn đời lại càng hiếm. Tính cách quả thực cứng nhắc rất khó nắm bắt.

Sau khi bước vào cánh cửa hôn nhân, họ nghĩ rằng cả hai đã đi đến bước này rồi thì nên sống thật với chính mình, chẳng cần tô vẽ hào nhoáng bản thân làm gì.

Cho nên họ rất lười dò đoán tâm tình của nửa kia, luôn cho rằng có vấn đề gì thì cả hai cứ trực tiếp trao đổi với nhau, những nỗi buồn sâu kín của bạn đời họ cũng chẳng hề hay biết.

Song Tử

Anh chàng Song Tử khi yêu thường sẽ bộc lộ sự hài hước, dí dỏm, tài tình của mình. Khả năng ăn nói khéo léo giúp họ luôn dễ dàng dỗ dành bạn gái vui vẻ. Nhưng đừng quên rằng, Song Song là chòm sao theo đuổi cuộc sống tự do tự tại. Họ không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, luôn ở trạng thái động bất cứ lúc nào.

Cho nên sau khi kết hôn, nếu muốn anh chàng này yên ổn, bớt cái tính phóng khoáng, ngồi yên một chỗ thì quả là điều không tưởng.

Khi còn yêu đương hò hẹn, họ có thể kiềm chế bản thân không ngắm nhìn cô gái nào khác.

Nhưng sau khi cưới, họ nghĩ dù sao bạn gái cũng đã là của mình rồi, cho nên bắt đầu buông thả bản thân, thoải mái ngắm nhìn các cô gái khác mà không tự ý thức rằng mình là hoa đã có chậu.

Cự Giải

12 chòm sao nam sau khi kết hôn sẽ có bộ dạng như thế nào? Khi đang yêu, sự dịu dàng, chu đáo và quan tâm của anh chàng Cự Giải chính là điều các cô gái mong muốn có một cuộc sống hôn nhân đầm ấm tìm kiếm.

Nhưng kết hôn rồi, các cô mới phát hiện ra rằng, tự tinh tế của anh chàng Giải Giải nằm quá mức cho phép. Chàng trai này tinh tế đến mức nhạy cảm, luôn có thể nhìn thấu mỗi một thay đổi, biến hóa của bạn đời.

Hơn nữa, chòm sao nam này lại luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên chỉ cần thấy biểu hiện của nửa kia có chút khác lạ so với hôm qua, họ lập tức nghi ngờ bản thân, không biết mình có làm gì sai hay không.

Khi đó, anh chàng hoàng đạo này bỗng trở nên thiếu tự tin, luôn lặp đi lặp lại câu hỏi đối phương có yêu mình không, đến khi nhận được câu trả lời mong muốn thì mới chịu thôi.

Sư Tử

Khi còn độc thân, cá tính mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực của Sư Tử là điều thu hút rất nhiều cô gái vây quanh họ.

Nhưng nếu như kết hôn với anh chàng này, các cô mới dần ngộ ra một điều rằng, thực chất nam Sư Tử là người rất thích ganh đua, háo thắng lại còn sĩ diện cực cao.

Ở bất cứ lĩnh vực nào họ cũng luôn muốn tranh đoạt hạng nhất, dù đối phương là vợ mình cũng không có chuyện Sư Tử nhượng bộ.

Hơn nữa, lòng tự ái của anh chàng Sư Tử còn rất mạnh, dù bản thân đã làm sai cũng nhất quyết không chịu thừa nhận, theo thói quen đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Họ luôn tìm nguyên nhân lỗi sai ở người khác, còn bản thân mình thì luôn đúng.

Xử Nữ

Lúc đang yêu, các bạn gái sẽ rất sùng bái anh chàng Xử Nữ, vì họ có năng lực tìm ra vấn đề rất tài tình. Nhờ vậy, bất cứ rắc rối nào vào tay Xử Nhi cũng sẽ có cách giải quyết ỏa thỏa.

Nhưng cưới rồi mới phát hiện, việc giỏi tìm ra vấn đề lại chính là khuyết điểm lớn nhất của chòm sao nam này.

Anh chàng Xử Nữ là tuýp người cầu toàn, trong bất cứ chuyện gì cũng có thói quen bới lông tìm vết, nhất định phải tìm được một thứ để bắt bẻ mới chịu được.

Thử nghĩ mà xem, cuối ngày tan việc về nhà, bạn đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Thế mà chàng trai Xử Nữ vừa bước chân vào nhà đã bắt đầu càm ràm: "Về nhà là chỉ biết nằm dài ra".

Như vậy thì dù là người tốt tính đến đâu, cũng khó mà tránh được không khắc khẩu với anh chàng này. Liệu bạn có phải chòm sao kết hôn chớp nhoáng năm 2020?

Thiên Bình

Chàng trai Thiên Bình lúc đang yêu sẽ thể hiện hình tượng rất điềm đạm và nhã nhặn, cho bạn cảm giác rất thoải mái khi ở bên cạnh một chàng trai tốt như họ.

Nhưng sau khi cưới, bạn sẽ phát hiện ra rằng cái "tốt" của anh chàng này cũng chẳng phải chỉ dành riêng cho mình. Hay nói cách khác, anh chàng Thiên Thiên đối xử nhiệt tình với tất cả mọi người.

Bạn bè khác giới nhiều vô kể, đã vậy ai cũng đều có mối quan hệ thân thiết kề vai bá cổ với chòm sao nam này.

Cho dù bạn đời của mình có xinh đẹp hay hoàn hảo đến đâu, sự quan tâm của Thiên Bình nam cũng không phải lúc nào cũng dành cho một mình vợ. Họ còn nhiều thú vui bên ngoài lắm.

Hổ Cáp

Tính cách ngoài lạnh trong nóng là ấn tượng của đa số mọi người về anh chàng Hổ Cáp, hơn nữa, ai cũng nhất trí rằng nam Hổ Cáp còn rất si tình nữa.

Khi yêu, họ sẵn sàng làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu, thậm chí còn chẳng cần báo đáp, chỉ cần người ấy vui là được.

Kết hôn rồi, họ lại chẳng còn coi nửa ấy là báu vật để cưng chiều nữa. Lúc này, chàng trai Cáp Nhi mới lộ ra bản chất thật sự của mình, rất thích sai vặt nửa kia, lại còn lười biếng không chịu nổi.

Thói quen này nếu kéo dài, không chỉ khiến đối phương mệt thân mà trong lòng cũng khó nén sinh ra cảm giác thất vọng về anh chàng hoàng đạo này.

Nhân Mã

Trước khi cưới, Nhân Mã để lại ấn tượng là người rất phóng khoáng, không quá quan tâm đến vấn đề ngoại hình hay cách ăn mặc.

Nhưng sau khi cưới, có lẽ bạn sẽ sẽ vô cùng khó chịu với sự phóng khoáng quá mức đó của anh chàng này.

Mã Nhi thoải mái đến mức không còn chú ý đến hình tượng gì hết. Chân chưa rửa đã lên giường ngủ, tay chưa rửa đã bốc thức ăn, thích cởi trần trong ngày hè, ngủ ngáy như sấm rền... đó mới chính là con người thật của anh chàng hoàng đạo này.

Hơn nữa, nam Nhân Mã còn rất ghét mặc các loại quần áo nghiêm túc như vest, quần âu. Kể cả có tham gia họp lớp với vợ hay đi ăn cưới, họ cũng sẽ không chọn trang phục là quần âu áo sơ mi, thích gì là mặc nấy.

Có lẽ bạn chỉ có thể thấy bộ dạng Nhân Mã ăn mặc chỉnh tề nếu anh chàng làm trong môi trường công sở nghiêm túc.

Ma Kết

Nói đến sự thay đổi của 12 chòm sao nam sau khi kết hôn, một người đáng tin cậy như anh chàng Ma Kết cũng có những "mặt tối" khó mà che giấu.

Chàng trai Ma Kết thường mang đến ấn tượng là người xứng đáng cho các cô gái giao phó cả cuộc đời bởi tính cách trầm ổn, kín đáo lại thông minh cơ trí của mình.

Nhưng sau khi cưới, bạn sẽ phát hiện ra rằng chòm sao nam này thực tế lười để tâm vô cùng. Đó cũng bởi Kết Kết chẳng có tế bào lãng mạn nào, càng không biết tốn tâm tư để dỗ dàng nửa kia vui vẻ.

Những ngày lễ hay ngày kỷ niệm, Kết Kết chỉ muốn nửa kia trực tiếp nói ra yêu cầu và họ sẽ đáp ứng, chứ đừng bắt anh chàng này phải chủ động động não để tạo bất ngờ cho vợ.

Bảo Bình

Trước khi cưới, Bảo Bình là chàng trai hoạt bát, tích cực và sáng sủa, rất có sức hút. Nhưng sau khi cưới, chòm sao nam này mới lộ ra bản chất thực tế là người vô cùng cố chấp và ngang bướng.

Chỉ cần là chuyện mình đã nhận định, dù là bất cứ ai cũng khó mà thay đổi quyết định của họ, kể cả có là nửa kia.

Bảo Bình nam cũng không thích nghe ý kiến và lời góp ý của người khác, khăng khăng làm theo ý mình.

Cho dù người khác có nói việc đó không khả thi, Bảo Bảo cũng nhất định phải tiến hành cho bằng được.

Chuyện lớn chuyện nhỏ, một khi Bảo Bình đã quyết định thì sẽ làm bằng được. Việc duy nhất là nửa kia có thể làm chỉ là ủng hộ họ mà thôi. Đọc ngay nguyên nhân li hôn của 12 chòm sao để đừng bao giờ phạm phải.

Song Ngư

Chàng trai Song Ngư khi yêu luôn nghĩ đủ mọi cách để có thể dỗ dành nửa kia vui vẻ, trong đó không thể thiếu được các hành động lãng mạn. Nhất là trong các ngày lễ hay ngày kỷ niệm, họ sẽ tỉ mỉ chọn quà, lên kế hoạch hẹn nửa kia đi chúc mừng.

Nhưng sau khi cưới, có lẽ tế bào lãng mạn của các chàng Cá như bay biến đâu mất, việc tặng quà cũng lười, ngày kỷ niệm có khi còn quên chứ đừng nghĩ đến việc đặt nhà hàng để hai người đi hâm nóng tình cảm.

Họ nghĩ khi đã là vợ chồng rồi thì nên bớt những thủ tục rườm rà đó đi, cả hai cùng nhau ăn bữa cơm gia đình cũng là một loại lãng mạn rồi. Sự khác biệt trước sau này, nửa kia nói không thất vọng thì tuyệt đối là dối lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm