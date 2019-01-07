Chó lạ đến nhà xông đất đầu năm là tốt hay xấu?

Theo tục lệ xông đất đầu năm , người ta thường chọn những người có tính tình vui vẻ, làm ăn khấm khá, sức vóc khỏe mạnh, gia đình hòa thuận để tới nhà sau giao thừa để xông đất với hi vọng gia đình năm mới sẽ gặp được nhiều may mắn thịnh vượng như chính người tới xông đất. Tuy nhiên, không ít gia chủ lâm vào tình trạng có chó xông đất đầu năm , chưa biết là tốt hay xấu nhưng cũng rất khó xử và lo lắng liệu chúng sẽ đem tới những gì cho gia đình mình trong năm mới.

Chó đến nhà xông đất đầu năm tốt hay xấu?

Người xưa có câu: “Mèo vạ thì khó, chó vạ thì sang” ý chỉ năm mới đến nếu mèo đến xông nhà thì tức là năm đó gia chủ gặp điều không may mắn, nhưng ngược lại nếu cho bước vào nhà thì tức là cả năm sung túc gặp nhiều điều thuận lợi.

Sở dĩ có quan niệm này là bởi chó là loài vật trung thành với chủ, luôn biết quấn quít chủ và chịu đựng được nghèo đói cùng chủ mà không hề bỏ đi. Chó còn là con vật giữ nhà, tượng trưng cho vị “thần giữ của” của cả gia đình, giúp gia chủ cả năm được trông giữ tiền tài, không bị thất thoát.

Mặt khác, mèo là con vật thích rong chơi, chỉ quanh quẩn lúc chủ có ăn thì ở lại, lúc chủ nghèo không có cơm ngon thì bỏ đi. Mèo là giống loài theo quan niệm xưa thể hiện sự mất mát tiền tài cho gia chủ, là dấu hiệu của điềm xui mà người ta cần xua đuổi. Mèo đến đâu là đem theo những vận khí xấu, trong khi đó chó luôn là loài vật mang tới vận khí tốt cho chủ nhân.

Mèo đến thì khó, chó đến thì sang

Thực chất chó hoang hay mèo hoang đến nhà trong thời khắc giao thừa không phải điều gì quá xa lạ, bởi vì ngày trước khi còn được đốt pháo, các loài vật này khá nhạy cảm với những tiếng động lớn, chúng thường hoảng sợ khi người dân đốt pháo và chạy trốn tìm nơi ẩn náu. Vì vậy mà mới có chuyện chó lạ hay mèo lạ đột nhiên chạy vào nhà đêm giao thừa.

Dân gian từ xưa cho rằng mèo đến thì khó, chó đến nhà thì sang bởi lẽ thời xưa, chỉ những nhà giàu mới lát gạch nền nhà, có thịt ngon để ăn, mà chó thì mũi rất thính nên sẽ tìm đến những nhà khá giả vào dịp đầu năm. Ngược lại, nhà nghèo chỉ có nền đất, nhiều chuột bọ làm tổ nên loài mèo hoang sẽ tìm đến. Bởi vậy mới nói rằng, chó tìm đến nhà sẽ là vận tài phú đáng mong đợi cho gia chủ trong năm mới.

Ngoài ra, còn một cách giải thích khác dựa trên tiếng kêu của chó và mèo. Mèo kêu “meo meo” theo người dân là ám chỉ “nghèo nghèo”, gia chủ cả năm làm ăn sẽ không thể khấm khá lên được. Chó sủa “gâu gâu” dân gian dịch là “giàu giàu”, hoặc theo tiếng Trung là “vượng”, đều có ý nghĩa thịnh vượng, giàu có suốt cả năm. Vì thế mà trong thời khắc năm mới, chó đến xông nhà thì được gia chủ tiếp đón tốt đẹp, cho ăn và cho ở. Còn mèo nếu đến nhà ngày đầu năm sẽ bị gia chủ đuổi đánh không cho ở lại.

Người xưa cho rằng chó đến nhà là dấu hiệu của tài lộc, thịnh vượng, may mắn

Làm gì khi chó chạy vào nhà xông đất đầu năm?

Dù là chó hay mèo, nếu là vật nuôi của nhà hàng xóm thì nên đuổi chúng đi để chúng không quậy phá trong nhà gây khó xử ngày đầu năm. Còn nếu như là chó hoang, có thể để chúng nằm lại trong nhà một lúc rồi để tự chúng rời đi. Gia chủ cũng nên để mắt đến những con chó lạ đột nhiên chạy vào nhà này để chúng không quậy phá trong ngày đầu năm mới hay gây thương tích bất ngờ cho các thành viên gia đình mình.

Chó đến xông đất hay mèo chạy vào nhà ngày đầu năm cũng không phải điều gì quá lớn khiến chủ nhà phải lo lắng, vì ngày đầu năm, hãy để cho những hi vọng tốt đẹp nhất trong năm mới giúp cho tết thật yên vui, hạnh phúc và đáng mong chờ.