Chọn người hợp tuổi xông đất, xông nhà cho năm 2019 phát tài

Chọn tuổi nào để xông đất cho năm 2019, dưới đây là danh sách đầy đủ nhất những các năm tuổi tốt dựa theo tuổi của chủ nhà.

Năm mới đang đến gần, chọn người nào hợp tuổi để xông đất , xông nhà trong năm 2019 là điều mà nhiều chủ nhà quan tâm. Việc chọn tuổi xông đất từ lâu đã trở thành phong tục mang nét đẹp văn hóa đối với người dân Việt Nam, giúp khởi đầu một mùa xuân mới với nhiều hi vọng về sự may mắn, thành công trong cả một năm tiếp theo.

Người tới xông nhà nên là nam giới khỏe mạnh, tính cách vui vẻ, việc làm ăn thuận lợi

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Sửu:

Chủ nhà Tân Sửu Quý Sửu Ất Sửu Đinh Sửu Kỷ Sửu Tuổi tốt xông đất xông nhà Bính Dần Giáp Dần Giáp Dần Nhâm Tý Giáp Thìn Giáp Thìn Giáp Thìn Bính Tý Giáp Dần Canh Dần Kỷ Sửu Bính Dần Nhâm Thìn Canh Dần Tân Mão Bính Thân Bính Tý Ất Mão Nhâm Thìn Đinh Dậu Đinh Dậu Nhâm Thìn Đinh Sửu Bính Tý Nhâm Tý Kỷ Mùi Ất Mão Quý Tỵ Nhâm Dần Tân Dậu Đinh Mão Quý Tỵ Đinh Mùi Ất Mão Bính Dần Giáp Tuất Bính Thân Canh Tý Giáp Tý Đinh Mão Mậu Ngọ Đinh Dậu Bính Ngọ Mậu Thìn Kỷ Sửu Giáp Tý Ất Tỵ Nhâm Tuất Kỷ Tỵ Mậu Thìn

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Dần:

Chủ nhà Nhâm Dần Giáp Dần Bính Dần Mậu Dần Canh Dần Tuổi tốt xông đất xông nhà Đinh Mùi Giáp Dần Tân Mão Mậu Ngọ Đinh Mùi Giáp Dần Tân Mão Giáp Tuất Kỷ Mùi Ất Mão Nhâm Tuất Kỷ Hợi Mậu Tuất Bính Dần Mậu Ngọ Đinh Sửu Bính Ngọ Giáp Thìn Đinh Mão Kỷ Mùi Nhâm Thìn Đinh Mùi Mậu Ngọ Kỷ Sửu Nhâm Tuất Ất Mão Nhâm Tuất Kỷ Mùi Đinh Dậu Đinh Mão Bính Ngọ Nhâm Thìn Tân Dậu Giáp Tuất Kỷ Sửu Quý Hợi Giáp Ngọ Bính Dần Giáp Thìn Nhâm Thìn Bính Tý Nhâm Tý Đinh Mão Ất Hợi Đinh Dậu Canh Ngọ Ất Mão Kỷ Sửu Bính Thân Giáp Dần

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Mão:

Chủ nhà Quý Mão Ất Mão Đinh Mão Kỷ Mão Tân Mão Tuổi tốt xông đất xông nhà Giáp Dần Canh Dần Kỷ Mùi Giáp Tuất Giáp Dần Nhâm Tuất Đinh Mùi Giáp Tuất Kỷ Mùi Kỷ Mùi Bính Ngọ Giáp Dần Canh Dần Bính Dần Bính Dần Đinh Mùi Mậu Tuất Mậu Tuất Đinh Mão Giáp Tuất Ất Mão Nhâm Tuất Bính Dần Kỷ Sửu Bính Ngọ Quý Hợi Bính Ngọ Đinh Mão Giáp Thìn Nhâm Tuất Nhâm Thìn Canh Tuất Kỷ Sửu Mậu Ngọ Kỷ Sửu Quý Tỵ Ất Mão Kỷ Hợi Bính Thân Bính Thân Tân Mùi Canh Thân Mậu Ngọ Giáp Ngọ Đinh Mùi Bính Tý Đinh Sửu Tân Mão Đinh Dậu Mậu Ngọ

Khách tới xông nhà không nên nán lại quá lâu để mọi chuyện trong năm mới của gia chủ được hanh thông

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Thìn:

Chủ nhà Giáp Thìn Bính Thìn Mậu Thìn Canh Thìn Nhâm Thìn Tuổi tốt xông đất xông nhà Kỷ Mùi Đinh Dậu Đinh Dậu Đinh Mùi Đinh Mùi Kỷ Sửu Kỷ Mùi Đinh Mùi Giáp Dần Giáp Dần Đinh Dậu Bính Dần Kỷ Mùi Đinh Sửu Canh Dần Nhâm Tý Kỷ Sửu Bính Dần Ất Mão Nhâm Tý Tân Dậu Bính Thân Bính Tý Bính Tý Tân Dậu Bính Dần Mậu Ngọ Kỷ Sửu Nhâm Thìn Đinh Sửu Bính Thân Giáp Thìn Bính Thân Quý Tỵ Canh Thân Kỷ Hợi Đinh Mão Bính Ngọ Bính Ngọ Giáp Tý Kỷ Dậu Giáp Tuất Giáp Dần Nhâm Tuất Tân Mão Kỷ Tỵ Ất Tỵ Mậu Ngọ Quý Hợi Giáp Ngọ

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Tỵ:

Chủ nhà Ất Tỵ Đinh Tỵ Kỷ Tỵ Tân Tỵ Quý Tỵ Tuổi tốt xông đất xông nhà Canh Dần Giáp Thìn Giáp Tuất Bính Ngọ Mậu Thìn Canh Thân Kỷ Mùi Giáp Thìn Bính Tý Tân Dậu Đinh Dậu Giáp Tuất Đinh Sửu Nhâm Tuất Tân Mão Mậu Tuất Đinh Mão Giáp Dần Nhâm Thìn Mậu Tuất Quý Sửu Đinh Dậu Đinh Mão Đinh Sửu Kỷ Sửu Kỷ Sửu Mậu Tý Đinh Dậu Mậu Ngọ Kỷ Mùi Đinh Mùi

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Ngọ:

Chủ nhà Bính Ngọ Mậu Ngọ Canh Ngọ Nhâm Ngọ Giáp Ngọ Tuổi tốt xông đất xông nhà Giáp Dần Canh Dần Kỷ Mùi Đinh Mùi Giáp Dần Tân Mão Kỷ Mùi Đinh Mão Giáp Dần Đinh Mùi Đinh Mùi Bính Dần Đinh Dậu Kỷ Mùi Nhâm Tuất Mậu Tuất Tân Mão Bính Dần Đinh Mão Nhâm Thìn Tân Dậu Mậu Tuất Giáp Tuất Giáp Tuất Ất Mão Canh Dần Đinh Mão Giáp Thìn Đinh Dậu Quý Tỵ Ất Mão Đinh Dậu Ất Tỵ Giáp Thìn Bính Ngọ Mậu Thìn Tân Dậu Ất Hợi Nhâm Tuất Quý Hợi Ất Mùi Mậu Thìn Kỷ Sửu Nhâm Thìn Tân Mùi Kỷ Hợi Tân Mùi Ất Mùi Ất Mão Bính Tý

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Mùi:

Chủ nhà Đinh Mùi Kỷ Mùi Tân Mùi Quý Mùi Ất Mùi Tuổi tốt xông đất xông nhà Giáp Dần Tân Mão Bính Dần Giáp Dần Giáp Dần Canh Dần Giáp Thìn Giáp Thìn Mậu Ngọ Bính Ngọ Nhâm Thìn Đinh Mão Mậu Ngọ Giáp Thìn Đinh Mùi Bính Ngọ Canh Dần Kỷ Mùi Bính Ngọ Ất Mão Đinh Mùi Mậu Ngọ Bính Thân Ất Mão Nhâm Thìn Ất Mão Kỷ Mùi Đinh Mão Bính Dần Quý Hợi Tân Mão Bính Dần Giáp Tuất Nhâm Thìn Quý Tỵ Giáp Ngọ Đinh Dậu Kỷ Sửu Đinh Mão Nhâm Tuất Kỷ Hợi Kỷ Hợi Giáp Ngọ Bính Thân Canh Ngọ Nhâm Dần Tân Dậu Đinh Dậu Đinh Mùi Bính Tý

Năm mới tới xông nhà nên mặc quần áo màu tươi sáng

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Thân:

Chủ nhà Mậu Thân Canh Thân Nhâm Thân Giáp Thân Bính Thân Tuổi tốt xông đất xông nhà Kỷ Mùi Nhâm Thìn Đinh Mùi Tân Mão Tân Mão Đinh Mão Đinh Mùi Nhâm Thìn Nhâm Thìn Giáp Thìn Kỷ Sửu Ất Mão Đinh Sửu Đinh Mùi Kỷ Mùi Đinh Dậu Kỷ Mùi Giáp Dần Nhâm Tý Tân Dậu Giáp Thìn Đinh Mão Ất Mão Bính Tý Đinh Mão Mậu Ngọ Kỷ Sửu Nhâm Tuất Bính Ngọ Mậu Thìn Bính Thân Đinh Dậu Bính Tý Giáp Dần Giáp Tuất Bính Dần Giáp Thìn Bính Ngọ Ất Mão Kỷ Sửu Giáp Tuất Mậu Ngọ Canh Tý Tân Dậu Đinh Dậu Quý Mão Nhâm Tuất Tân Mùi Nhâm Tuất Mậu Tuất

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Dậu:

Chủ nhà Kỷ Dậu Tân Dậu Quý Dậu Ất Dậu Đinh Dậu Tuổi tốt xông đất xông nhà Giáp Thìn Giáp Thìn Giáp Dần Canh Dần Giáp Thìn Kỷ Sửu Giáp Dần Nhâm Thìn Giáp Dần Kỷ Sửu Kỷ Mùi Bính Dần Bính Ngọ Nhâm Thìn Canh Dần Bính Dần Kỷ Sửu Bính Tý Đinh Mùi Nhâm Tý Mậu Ngọ Nhâm Thìn Quý Tỵ Mậu Thìn Kỷ Mùi Giáp Tuất Bính Ngọ Đinh Mùi Đinh Sửu Bính Dần Bính Thân Kỷ Mùi Đinh Sửu Bính Ngọ Mậu Thìn Đinh Mão Bính Tý Ất Mão Nhâm Tý Mậu Ngọ Giáp Ngọ Bính Thân Nhâm Tuất Quý Sửu Kỷ Tỵ Đinh Dậu Mậu Ngọ Quý Hợi Canh Thân Bính Thân

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Tuất:

Chủ nhà Canh Tuất Nhâm Tuất Giáp Tuất Bính Tuất Mậu Tuất Tuổi tốt xông đất xông nhà Ất Mão Giáp Dần Tân Mão Bính Dần Bính Dần Giáp Dần Canh Dần Bính Dần Đinh Mão Đinh Mão Nhâm Tuất Tân Mão Đinh Mão Mậu Ngọ Bính Ngọ Bính Ngọ Ất Mão Giáp Tuất Giáp Tuất Giáp Dần Đinh Mùi Giáp Ngọ Kỷ Mão Bính Thân Ất Mão Nhâm Thìn Nhâm Dần Canh Dần Giáp Thìn Mậu Ngọ Quý Tỵ Đinh Mùi Kỷ Hợi Kỷ Mùi Bính Tý Quý Hợi Nhâm Tý Nhâm Tý Kỷ Sửu Quý Tỵ Bính Tý Nhâm Tuất Kỷ Mùi Giáp Ngọ Bính Thân Đinh Sửu Kỷ Hợi Kỷ Tỵ Đinh Dậu Đinh Mùi

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Hợi:

Chủ nhà Kỷ Hợi Tân Hợi Quý Hợi Ất Hợi Đinh Hợi Tuổi tốt xông đất xông nhà Giáp Dần Giáp Dần Giáp Dần Canh Dần Kỷ Mùi Giáp Thìn Bính Ngọ Canh Dần Bính Dần Bính Dần Đinh Mùi Bính Tý Tân Mão Đinh Mão Đinh Mão Kỷ Mùi Nhâm Thìn Mậu Tuất Giáp Thìn Giáp Thìn Bính Dần Đinh Mùi Ất Mão Giáp Tuất Giáp Tuất Đinh Mão Nhâm Tuất Mậu Thìn Tân Mão Kỷ Sửu Giáp Tuất Ất Mão Nhâm Thìn Đinh Dậu Đinh Dậu Kỷ Sửu Tân Mùi Nhâm Dần Mậu Tuất Mậu Ngọ Nhâm Thìn Đinh Sửu Bính Ngọ Nhâm Tý Nhâm Dần Đinh Dậu Mậu Dần Đinh Mùi Mậu Ngọ Giáp Ngọ

Người xông đất, xông nhà lưu ý nên là đàn ông để mang nhiều dương khí giúp gia đình dồi dào sức khỏe, thịnh vượng. Không chọn những người gia đình có tang hay trong năm cũ từng vướng vào các chuyện thị phi, kiện cáo, làm ăn không suôn sẻ.

Khách khi đến xông đất nên mặc những bộ trang phục có màu sắc tươ sáng, tuyệt đối tránh màu đen. Khi tới xông đất, nên tiến hành lì xì, chúc tết ngắn gọn trong khoảng 5 tới 10 phút và không nên ở lại lâu, ngụ ý sẽ đem tới may mắn cho gia chủ, giúp mọi việc trong năm đều suôn sẻ, thuận lợi một cách nhanh chóng.