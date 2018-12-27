Chọn người hợp tuổi xông đất, xông nhà cho năm 2019 phát tài

Người được chọn để xông đất, xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 phải là người hợp với gia chủ, tính tình vui vẻ hòa đồng, khỏe mạnh, thành công trong sự nghiệp để cả năm mới gia đình được hưởng bình an, hạnh phúc, phát tài.
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Năm mới đang đến gần, chọn người nào hợp tuổi để xông đất, xông nhà trong năm 2019 là điều mà nhiều chủ nhà quan tâm. Việc chọn tuổi xông đất từ lâu đã trở thành phong tục mang nét đẹp văn hóa đối với người dân Việt Nam, giúp khởi đầu một mùa xuân mới với nhiều hi vọng về sự may mắn, thành công trong cả một năm tiếp theo.
Chọn tuổi nào để xông đất cho năm 2019, dưới đây là danh sách đầy đủ nhất những các năm tuổi tốt dựa theo tuổi của chủ nhà.
Chọn tuổi tốt xông đất, xông nhà cho năm Kỷ Hợi 2019
Người tới xông nhà nên là nam giới khỏe mạnh, tính cách vui vẻ, việc làm ăn thuận lợi
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Sửu:
Chủ nhà
Tân Sửu
Quý Sửu
Ất Sửu
Đinh Sửu
Kỷ Sửu
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Bính Dần
Giáp Dần
Giáp Dần
Nhâm Tý
Giáp Thìn
Giáp Thìn
Giáp Thìn
Bính Tý
Giáp Dần
Canh Dần
Kỷ Sửu
Bính Dần
Nhâm Thìn
Canh Dần
Tân Mão
Bính Thân
Bính Tý
Ất Mão
Nhâm Thìn
Đinh Dậu
Đinh Dậu
Nhâm Thìn
Đinh Sửu
Bính Tý
Nhâm Tý
Kỷ Mùi
Ất Mão
Quý Tỵ
Nhâm Dần
Tân Dậu
Đinh Mão
Quý Tỵ
Đinh Mùi
Ất Mão
Bính Dần
Giáp Tuất
Bính Thân
Canh Tý
Giáp Tý
Đinh Mão
Mậu Ngọ
Đinh Dậu
Bính Ngọ
Mậu Thìn
Kỷ Sửu
Giáp Tý
Ất Tỵ
Nhâm Tuất
Kỷ Tỵ
Mậu Thìn
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Dần:
Chủ nhà
Nhâm Dần
Giáp Dần
Bính Dần
Mậu Dần
Canh Dần
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Đinh Mùi
Giáp Dần
Tân Mão
Mậu Ngọ
Đinh Mùi
Giáp Dần
Tân Mão
Giáp Tuất
Kỷ Mùi
Ất Mão
Nhâm Tuất
Kỷ Hợi
Mậu Tuất
Bính Dần
Mậu Ngọ
Đinh Sửu
Bính Ngọ
Giáp Thìn
Đinh Mão
Kỷ Mùi
Nhâm Thìn
Đinh Mùi
Mậu Ngọ
Kỷ Sửu
Nhâm Tuất
Ất Mão
Nhâm Tuất
Kỷ Mùi
Đinh Dậu
Đinh Mão
Bính Ngọ
Nhâm Thìn
Tân Dậu
Giáp Tuất
Kỷ Sửu
Quý Hợi
Giáp Ngọ
Bính Dần
Giáp Thìn
Nhâm Thìn
Bính Tý
Nhâm Tý
Đinh Mão
Ất Hợi
Đinh Dậu
Canh Ngọ
Ất Mão
Kỷ Sửu
Bính Thân
Giáp Dần
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Mão:
Chủ nhà
Quý Mão
Ất Mão
Đinh Mão
Kỷ Mão
Tân Mão
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Giáp Dần
Canh Dần
Kỷ Mùi
Giáp Tuất
Giáp Dần
Nhâm Tuất
Đinh Mùi
Giáp Tuất
Kỷ Mùi
Kỷ Mùi
Bính Ngọ
Giáp Dần
Canh Dần
Bính Dần
Bính Dần
Đinh Mùi
Mậu Tuất
Mậu Tuất
Đinh Mão
Giáp Tuất
Ất Mão
Nhâm Tuất
Bính Dần
Kỷ Sửu
Bính Ngọ
Quý Hợi
Bính Ngọ
Đinh Mão
Giáp Thìn
Nhâm Tuất
Nhâm Thìn
Canh Tuất
Kỷ Sửu
Mậu Ngọ
Kỷ Sửu
Quý Tỵ
Ất Mão
Kỷ Hợi
Bính Thân
Bính Thân
Tân Mùi
Canh Thân
Mậu Ngọ
Giáp Ngọ
Đinh Mùi
Bính Tý
Đinh Sửu
Tân Mão
Đinh Dậu
Mậu Ngọ
Khách tới xông nhà không nên nán lại quá lâu để mọi chuyện trong năm mới của gia chủ được hanh thông
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Thìn:
Chủ nhà
Giáp Thìn
Bính Thìn
Mậu Thìn
Canh Thìn
Nhâm Thìn
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Kỷ Mùi
Đinh Dậu
Đinh Dậu
Đinh Mùi
Đinh Mùi
Kỷ Sửu
Kỷ Mùi
Đinh Mùi
Giáp Dần
Giáp Dần
Đinh Dậu
Bính Dần
Kỷ Mùi
Đinh Sửu
Canh Dần
Nhâm Tý
Kỷ Sửu
Bính Dần
Ất Mão
Nhâm Tý
Tân Dậu
Bính Thân
Bính Tý
Bính Tý
Tân Dậu
Bính Dần
Mậu Ngọ
Kỷ Sửu
Nhâm Thìn
Đinh Sửu
Bính Thân
Giáp Thìn
Bính Thân
Quý Tỵ
Canh Thân
Kỷ Hợi
Đinh Mão
Bính Ngọ
Bính Ngọ
Giáp Tý
Kỷ Dậu
Giáp Tuất
Giáp Dần
Nhâm Tuất
Tân Mão
Kỷ Tỵ
Ất Tỵ
Mậu Ngọ
Quý Hợi
Giáp Ngọ
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Tỵ:
Chủ nhà
Ất Tỵ
Đinh Tỵ
Kỷ Tỵ
Tân Tỵ
Quý Tỵ
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Canh Dần
Giáp Thìn
Giáp Tuất
Bính Ngọ
Mậu Thìn
Canh Thân
Kỷ Mùi
Giáp Thìn
Bính Tý
Tân Dậu
Đinh Dậu
Giáp Tuất
Đinh Sửu
Nhâm Tuất
Tân Mão
Mậu Tuất
Đinh Mão
Giáp Dần
Nhâm Thìn
Mậu Tuất
Quý Sửu
Đinh Dậu
Đinh Mão
Đinh Sửu
Kỷ Sửu
Kỷ Sửu
Mậu Tý
Đinh Dậu
Mậu Ngọ
Kỷ Mùi
Đinh Mùi
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Ngọ:
Chủ nhà
Bính Ngọ
Mậu Ngọ
Canh Ngọ
Nhâm Ngọ
Giáp Ngọ
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Giáp Dần
Canh Dần
Kỷ Mùi
Đinh Mùi
Giáp Dần
Tân Mão
Kỷ Mùi
Đinh Mão
Giáp Dần
Đinh Mùi
Đinh Mùi
Bính Dần
Đinh Dậu
Kỷ Mùi
Nhâm Tuất
Mậu Tuất
Tân Mão
Bính Dần
Đinh Mão
Nhâm Thìn
Tân Dậu
Mậu Tuất
Giáp Tuất
Giáp Tuất
Ất Mão
Canh Dần
Đinh Mão
Giáp Thìn
Đinh Dậu
Quý Tỵ
Ất Mão
Đinh Dậu
Ất Tỵ
Giáp Thìn
Bính Ngọ
Mậu Thìn
Tân Dậu
Ất Hợi
Nhâm Tuất
Quý Hợi
Ất Mùi
Mậu Thìn
Kỷ Sửu
Nhâm Thìn
Tân Mùi
Kỷ Hợi
Tân Mùi
Ất Mùi
Ất Mão
Bính Tý
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Mùi:
Chủ nhà
Đinh Mùi
Kỷ Mùi
Tân Mùi
Quý Mùi
Ất Mùi
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Giáp Dần
Tân Mão
Bính Dần
Giáp Dần
Giáp Dần
Canh Dần
Giáp Thìn
Giáp Thìn
Mậu Ngọ
Bính Ngọ
Nhâm Thìn
Đinh Mão
Mậu Ngọ
Giáp Thìn
Đinh Mùi
Bính Ngọ
Canh Dần
Kỷ Mùi
Bính Ngọ
Ất Mão
Đinh Mùi
Mậu Ngọ
Bính Thân
Ất Mão
Nhâm Thìn
Ất Mão
Kỷ Mùi
Đinh Mão
Bính Dần
Quý Hợi
Tân Mão
Bính Dần
Giáp Tuất
Nhâm Thìn
Quý Tỵ
Giáp Ngọ
Đinh Dậu
Kỷ Sửu
Đinh Mão
Nhâm Tuất
Kỷ Hợi
Kỷ Hợi
Giáp Ngọ
Bính Thân
Canh Ngọ
Nhâm Dần
Tân Dậu
Đinh Dậu
Đinh Mùi
Bính Tý
Năm mới tới xông nhà nên mặc quần áo màu tươi sáng
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Thân:
Chủ nhà
Mậu Thân
Canh Thân
Nhâm Thân
Giáp Thân
Bính Thân
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Kỷ Mùi
Nhâm Thìn
Đinh Mùi
Tân Mão
Tân Mão
Đinh Mão
Đinh Mùi
Nhâm Thìn
Nhâm Thìn
Giáp Thìn
Kỷ Sửu
Ất Mão
Đinh Sửu
Đinh Mùi
Kỷ Mùi
Đinh Dậu
Kỷ Mùi
Giáp Dần
Nhâm Tý
Tân Dậu
Giáp Thìn
Đinh Mão
Ất Mão
Bính Tý
Đinh Mão
Mậu Ngọ
Kỷ Sửu
Nhâm Tuất
Bính Ngọ
Mậu Thìn
Bính Thân
Đinh Dậu
Bính Tý
Giáp Dần
Giáp Tuất
Bính Dần
Giáp Thìn
Bính Ngọ
Ất Mão
Kỷ Sửu
Giáp Tuất
Mậu Ngọ
Canh Tý
Tân Dậu
Đinh Dậu
Quý Mão
Nhâm Tuất
Tân Mùi
Nhâm Tuất
Mậu Tuất
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Dậu:
Chủ nhà
Kỷ Dậu
Tân Dậu
Quý Dậu
Ất Dậu
Đinh Dậu
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Giáp Thìn
Giáp Thìn
Giáp Dần
Canh Dần
Giáp Thìn
Kỷ Sửu
Giáp Dần
Nhâm Thìn
Giáp Dần
Kỷ Sửu
Kỷ Mùi
Bính Dần
Bính Ngọ
Nhâm Thìn
Canh Dần
Bính Dần
Kỷ Sửu
Bính Tý
Đinh Mùi
Nhâm Tý
Mậu Ngọ
Nhâm Thìn
Quý Tỵ
Mậu Thìn
Kỷ Mùi
Giáp Tuất
Bính Ngọ
Đinh Mùi
Đinh Sửu
Bính Dần
Bính Thân
Kỷ Mùi
Đinh Sửu
Bính Ngọ
Mậu Thìn
Đinh Mão
Bính Tý
Ất Mão
Nhâm Tý
Mậu Ngọ
Giáp Ngọ
Bính Thân
Nhâm Tuất
Quý Sửu
Kỷ Tỵ
Đinh Dậu
Mậu Ngọ
Quý Hợi
Canh Thân
Bính Thân
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Tuất:
Chủ nhà
Canh Tuất
Nhâm Tuất
Giáp Tuất
Bính Tuất
Mậu Tuất
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Ất Mão
Giáp Dần
Tân Mão
Bính Dần
Bính Dần
Giáp Dần
Canh Dần
Bính Dần
Đinh Mão
Đinh Mão
Nhâm Tuất
Tân Mão
Đinh Mão
Mậu Ngọ
Bính Ngọ
Bính Ngọ
Ất Mão
Giáp Tuất
Giáp Tuất
Giáp Dần
Đinh Mùi
Giáp Ngọ
Kỷ Mão
Bính Thân
Ất Mão
Nhâm Thìn
Nhâm Dần
Canh Dần
Giáp Thìn
Mậu Ngọ
Quý Tỵ
Đinh Mùi
Kỷ Hợi
Kỷ Mùi
Bính Tý
Quý Hợi
Nhâm Tý
Nhâm Tý
Kỷ Sửu
Quý Tỵ
Bính Tý
Nhâm Tuất
Kỷ Mùi
Giáp Ngọ
Bính Thân
Đinh Sửu
Kỷ Hợi
Kỷ Tỵ
Đinh Dậu
Đinh Mùi
Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Hợi:
Chủ nhà
Kỷ Hợi
Tân Hợi
Quý Hợi
Ất Hợi
Đinh Hợi
Tuổi tốt xông đất xông nhà
Giáp Dần
Giáp Dần
Giáp Dần
Canh Dần
Kỷ Mùi
Giáp Thìn
Bính Ngọ
Canh Dần
Bính Dần
Bính Dần
Đinh Mùi
Bính Tý
Tân Mão
Đinh Mão
Đinh Mão
Kỷ Mùi
Nhâm Thìn
Mậu Tuất
Giáp Thìn
Giáp Thìn
Bính Dần
Đinh Mùi
Ất Mão
Giáp Tuất
Giáp Tuất
Đinh Mão
Nhâm Tuất
Mậu Thìn
Tân Mão
Kỷ Sửu
Giáp Tuất
Ất Mão
Nhâm Thìn
Đinh Dậu
Đinh Dậu
Kỷ Sửu
Tân Mùi
Nhâm Dần
Mậu Tuất
Mậu Ngọ
Nhâm Thìn
Đinh Sửu
Bính Ngọ
Nhâm Tý
Nhâm Dần
Đinh Dậu
Mậu Dần
Đinh Mùi
Mậu Ngọ
Giáp Ngọ
Người xông đất, xông nhà lưu ý nên là đàn ông để mang nhiều dương khí giúp gia đình dồi dào sức khỏe, thịnh vượng. Không chọn những người gia đình có tang hay trong năm cũ từng vướng vào các chuyện thị phi, kiện cáo, làm ăn không suôn sẻ.
Khách khi đến xông đất nên mặc những bộ trang phục có màu sắc tươ sáng, tuyệt đối tránh màu đen. Khi tới xông đất, nên tiến hành lì xì, chúc tết ngắn gọn trong khoảng 5 tới 10 phút và không nên ở lại lâu, ngụ ý sẽ đem tới may mắn cho gia chủ, giúp mọi việc trong năm đều suôn sẻ, thuận lợi một cách nhanh chóng.