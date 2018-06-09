Top con giáp phải trải qua nhiều kiếp nạn mới sở hữu gia tài đồ sộ, hào quang sáng chói

Tâm linh - Tử vi 09/06/2018 14:39

Những con giáp dưới đây phải chịu nhiều thử thách, trải qua nhiều kiếp nạn mới có được những điều mình muốn, sống an nhàn cả đời.

Tuổi Mão

Top con giáp phải trải qua nhiều kiếp nạn mới sở hữu gia tài đồ sộ, hào quang sáng chói - Ảnh 1
Mão có cuộc sống khá sung túc sau khi vượt qua nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của Mão có thể nói là khá vất vả, truân chuyên. Bạn phải trải qua nhiều kiếp nạn mới thấy được tương lai tươi sáng. Tuy nhiên Mão cũng là người có tính kiên nhẫn, chịu khó nên càng về sau, cuộc sống của bạn sẽ trải đầy hoa hồng. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, được nhiều người yêu mến giúp đỡ. Vì vậy khi lâm vào tình cảnh khó khăn, Mão không bao giờ sa sút tinh thần. Bạn ít tính toán, so đo với bất cứ ai nên được quý nhân phù trợ, mọi sự hanh thông. Từ nhỏ đến lớn, Mão không bệnh tật nhiều, luôn khỏe mạnh và yêu đời. Đến khi lớn tuổi, bạn cũng may mắn sở hữu một sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi.

Tuổi Dần

Top con giáp phải trải qua nhiều kiếp nạn mới sở hữu gia tài đồ sộ, hào quang sáng chói - Ảnh 2
Dần mạnh mẽ đối đầu với khó khăn để có được cuộc sống giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Dần có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng nội tâm khá yếu mềm. Bạn dễ bị tổn thương bởi những lời nói vô tâm và vô tình của người khác. Tuy nhiên, bạn không bộc lộ sự yếu đuối của mình. Cuộc đời của Dần phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được những điều mình muốn. Có thể nói bạn phải vượt qua nhiều kiếp nạn để có được sự nghiệp thuận lợi, gia tài đồ sộ. Sự hòa nhã và rộng lượng chính là điểm mạnh giúp bạn thành công hơn trong công việc và cuộc sống.

Tuổi Tý

Top con giáp phải trải qua nhiều kiếp nạn mới sở hữu gia tài đồ sộ, hào quang sáng chói - Ảnh 3
Tý thông minh nên sự nghiệp vô cùng xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tý có khả năng tập trung rất tốt. Khi bạn làm việc gì luôn để đầu óc sáng suốt, không bao giờ xử lý công việc theo cảm tính. Bạn được lòng khá nhiều người, nhưng lại không thể tránh khỏi bị tiểu nhân hãm hại. Trong công việc, bạn luôn bị đối thủ trả thù vặt, cản trở con đường thăng tiến. Tý hãy bình tĩnh sáng suốt, đừng giận quá mất khôn đánh mất lòng tự tôn của mình. Bạn nên im lặng và hành động, hãy để thời gian chứng minh bạn là người có tài năng thật sự. Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà gây ra nhiều điều ảnh hưởng đến bước tiến của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp mệnh đào hoa đỏ rực, người theo đuổi tán tỉnh đếm không xuể trong tháng 6/2018

Top con giáp mệnh đào hoa đỏ rực, người theo đuổi tán tỉnh đếm không xuể trong tháng 6/2018

Những con giáp dưới đây có số đào hoa bậc nhất, được nhiều người theo đuổi, cung phụng như bà hoàng trong tháng 6/2018.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp trải qua nhiều kiếp nạn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình