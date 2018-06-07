Top con giáp nữ lấy chồng là vận mệnh thay đổi, vịt hóa thiên nga, nắm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 07/06/2018 15:18

Những con giáp nữ dưới đây chỉ cần bước lên xe hoa, cuộc sống sẽ nhanh chóng thay đổi, từ vịt hóa thiên nga, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ lấy chồng là vận mệnh thay đổi, vịt hóa thiên nga, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Dậu mạnh mẽ, không sống dựa dẫm vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu chỉ thoát nghèo khi theo chồng về dinh. Khi đó, cuộc đời của bạn sẽ tự động thay đổi, không phải đi làm vất vả để kiếm từng đồng bạc lẻ. Vận mệnh của bạn từ nghèo khó cũng giàu có lên nhanh chóng nhờ vào sự tài năng, thành đạt của chồng. Có thể nói Dậu là con giáp may mắn lấy được người chồng vừa giàu, vừa giỏi lại biết chăm sóc, quan tâm vợ con. Tuy nhiên, Dậu không phải người sống dựa dẫm, bạn vẫn tiếp tục công việc và tự làm chủ cuộc sống của mình. Nhờ tính cách này, bạn luôn được chồng yêu thương, trân trọng, không bao giờ nói nặng, xem thường.

Tuổi Tuất

Top con giáp nữ lấy chồng là vận mệnh thay đổi, vịt hóa thiên nga, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Sau khi kết hôn, Tuất sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuất kết hôn khá muộn, cuộc sống sau khi lấy chồng của bạn có nhiều khởi sắc. Thời còn trẻ, bạn khá khó khăn, phải bôn ba kiếm sống, không có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Nhưng khi lấy chồng, sinh con, vận mệnh của bạn mới nhanh chóng thay đổi. Bạn được hưởng lây phúc đức của chồng nên cuộc sống có phần khấm khá hơn lúc còn độc thân. Tuy nhiên Tuất khá kiên định, không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình khi lấy chồng. Bạn luôn biết cách kiếm tiền phụ giúp chồng, không để anh ấy phải vất vả lo kinh tế một mình. Điều đáng trân trọng ở tuổi Tuất là sống hết mình với đam mê, nhưng vẫn lo lắng chu đáo cho mái ấm của mình.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ lấy chồng là vận mệnh thay đổi, vịt hóa thiên nga, nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Vận mệnh của Thìn vô cùng thịnh vượng sau khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp mạnh mẽ, kiên cường, có nhiều đàn ông theo đuổi tán tỉnh. Thời trẻ bạn khá đào hoa nên tình duyên có hơi lận đận. Đến tận 30 tuổi, Thìn mới tìm được người đàn ông đích thực của cuộc đời mình. Lúc này vận mệnh của bạn cũng nhanh chóng thay đổi, vượng phát và giàu có hơn bao giờ hết. Thìn không cần phải lo lắng chuyện gánh nặng cơm áo gạo tiền. Chồng bạn là người giỏi giang, tâm lý, luôn biết cách chiều chuộng vợ con hết mực. Nói chung vận mệnh của bạn chỉ khởi sắc khi bước chân lên xe hoa. Tuy nhiên đừng vì vậy mà chọn bừa chọn đại cho mình một người chồng nào đó. Hôn nhân là chuyện cả đời, hãy cân nhắc thật kỹ càng để có cuộc sống hạnh phúc hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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