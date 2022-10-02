“Chớ đi mùng 7, chớ về mùng 3”: Hôm nay (07/09 Âm lịch), 3 con giáp dễ bị vận xui đeo bám, làm gì đi đâu cũng khó thuận lợi, tiền bạc thất thoát, cần cẩn trọng trong việc xuất hành vào ngày cuối tuần

Theo dân gian, ông bà ta từ xưa đều cho rằng những ngày mùng 3, mùng 7 đều là những ngày không tốt, 3 con giáp sau cần cẩn thận vào hôm nay.

Tuổi Tý Tuổi Tý là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong hôm nay, tuổi Tý cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn. Trong hôm nay, người tuổi Tý để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Tý dần mất đi các cơ hội quý giá.

Cũng trong thời gian này, tuổi Tý bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi. Nên cẩn trọng trong những quyết định quan trọng, không nên xuất hành thời gian nào trong ngày vì hôm nay theo tử vi dự đoán sẽ là ngày không tốt. Nên cẩn trọng trong những quyết định quan trọng, không nên xuất hành thời gian nào trong ngày vì hôm nay theo tử vi dự đoán sẽ là ngày không tốt. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Hôm nay sự nghiệp của bạn không mấy ổn định, nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có khó khăn bất ngờ xảy đến. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định để tập trung cho công việc.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng, có đôi chút vất vả khi không thu được các khoản lợi nhuận đang có. Chuyện tình cảm cũng tương đối ảm đạm, cả hai đang có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Nếu không nhanh hóa giải thì bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình. Người độc thân cũng không có khả năng kiếm được “nửa kia” của đời mình vào ngày hôm nay. Đặc biệt, nên chú ý đến việc đi đâu xa hoặc quyết định điều gì quan trọng vào ngày hôm nay, bởi hôm nay dự đoán là ngày không tốt. Đặc biệt, nên chú ý đến việc đi đâu xa hoặc quyết định điều gì quan trọng vào ngày hôm nay, bởi hôm nay dự đoán là ngày không tốt. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Hôm nay, tuổi Thân có khá nhiều biến động chờ đợi ở phía trước. Công việc và cuộc sống của bạn có những biến động khá lớn, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà bạn đặt ra. Bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức tương đối lớn, với người khác thì chưa chắc đã vượt qua được nhưng tuổi Thân sẽ luôn kiên trì và nhẫn nại đối diện và xử lý từng việc một cách ổn thỏa. Lửa thử vàng, gian nan thử sức và đây chính là khoảng thời gian khó khăn thử thách ý chí và niềm tin trong tuổi Thân, tuy nhiên một khi đã vượt qua được thì bạn sẽ trở nên cực kì ngoan cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì thế tuổi Thân hãy đừng sợ hãi mà cứ tự tin vững bước tiến về phía trước để dành lấy những mục tiêu mà bạn hoàn toàn xứng đáng có được trong thời gian tới nhé. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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