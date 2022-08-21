Chờ đến sáng mai (22/8/2022), 3 con giáp "ngồi im" hưởng lộc trời ban, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý theo chân, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 11:57

3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất nên tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, con giáp tuổi Dậu trong thời gian này được Phúc Tinh chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ, hanh thông bất ngờ. Đặc biệt, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày 22/8/2022. Cơ hội kiếm tiền dễ đến với người tuổi Dậu vào thời gian này. Trong ngày người tuổi Dậu cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn thời gian trước. Nói chung, đường tài lộc và công danh của người tuổi Dậu rất hanh thông.

Bằng cách này hay cách khác, tài lộc sẽ đến với người tuổi Dậu trong ngày 22/8/2022, họ có thể có một khoản tích lũy lớn. Lời khuyên cho người tuổi Dậu là nên biết cách tiết kiệm, bớt các khoản chi tiêu xã giao không cần thiết.

Chờ đến sáng mai (22/8/2022), 3 con giáp 'ngồi im' hưởng lộc trời ban, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý theo chân, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày 22/8/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ ngày 22/8/2022 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Chờ đến sáng mai (22/8/2022), 3 con giáp 'ngồi im' hưởng lộc trời ban, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý theo chân, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Từ ngày 22/8/2022 trở đi, những người sinh tuổi Tý sẽ đón nhận liên tiếp các vận may. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất may mắn trong ngày 22/8/2022 này. Trước hết là vì họ đã tìm ra hướng đi đúng, chắc chắn sắp tới sẽ có thu hoạch mới. Từ ngày 22/8/2022 đến cuối năm 2022, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ ít gặp rắc rối, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh hơn.

Tất nhiên, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ có một khởi đầu mới. Dù họ ở đâu, ngành nào, người tuổi Mùi cũng rất năng động, có ý chí tiến thủ nên khả năng được thăng chức rất cao. Con giáp này có thể thăng cấp. lên chức và thay đổi cuộc đời. Họ có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực đã diễn ra ở chính bản thân mình.

Chờ đến sáng mai (22/8/2022), 3 con giáp 'ngồi im' hưởng lộc trời ban, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý theo chân, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Mùi rất may mắn trong ngày 22/8/2022 này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu sang con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 19 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 41 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 56 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi