Chớ dại làm điều này khi đi xe khách nếu không muốn bị mắng xối xả và đuổi xuống xe ngay lập tức

Xe khách từ lâu đã trở thành phương tiện đi lại quen thuộc và phổ biến với mọi người, tuy nhiên những kiêng kỵ khi đi xe khách thì không phải ai cũng biết. Soi gương, chải tóc khi ngồi trên xe chính là 2 đại kỵ lớn nhất mà bạn chớ dại phạm phải.

Dưới đây là những điều cấm kỵ như ‘luật bất thành văn’ mà mỗi người khi đi xe khách đều phải thuộc lòng nếu không muốn bị chủ xe đuổi xuống đường, từ chối vận chuyển.

Quan niệm dân gian cho rằng gương và lược chính là vật liên kết giữa hai cõi âm – dương, bởi lẽ tóc đại diện cho dương khí, khi chải đầu và tóc rụng xuống thì dương khí của con người sẽ giảm, âm khí tăng tạo cơ hội cho âm hồn đi theo quấy phá, dọa dẫm. Chưa kể, việc xe di chuyển trên đường sẽ khó tránh được việc lăn bánh qua những vị trí đã xảy ra tai nạn giao thông chết người Việc soi gương sẽ khiến hình ảnh của bạn được phản chiếu, vô tình đánh thức những hồn ma ‘chết đường chết chợ’ vất vưởng sẽ đi theo chiếc xe ám vận, quấy phá và gây nên những chuyện ‘lành ít dữ nhiều’ với nhà xe.

Thậm chí, có quan niệm còn cho rằng những vong hồn này sẽ khiến xe cộ bị hư hỏng nặng, thậm chí gây gây nên tai nạn chết người. Vậy nên, khi thấy hành khách nào soi gương, chải tóc chủ xe sẽ thẳng thừng đuổi xuống xe ngay lập tức để những âm hồn kia cũng theo vị khách ấy xuống xe để đảm bảo an toàn cho những hành khách khác và đảm bảo chuyến đi suôn sẻ.

Ngooài kiêng kỵ soi gương, chải tóc khi đi xe khách bạn cần lưu ý những điều sau:

- Trước khi lên xe phải cởi nón ra, việc đội nón trên xe khách được cho là xui xẻo như việc đội tang, gây xui xẻo thậm chí gây nên tai nạn tang thương đáng tiếc.

- Đừng nhắc đến hai từ ‘tai nạn’ khi ngồi trên xe khách, lời nói vạ miệng của bạn biết đâu lại được ma quỷ nghe được và tạo nghiệt.

- Nếu em bé gào khóc khi bước lên xe hãy bước xuống xe ngay lập tức, chuyến xe khiến trẻ khóc sẽ gặp chuyện chẳng lành.

- Trước khi đi xe khách nếu ăn cá bạn đừng lật ngược con cá khi ăn, việc lật cá ị xem là điều cấm kỵ bởi sẽ gây tai nạn lật xe.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.