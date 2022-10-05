Tài lộc: Vận trình tài lộc không tốt chút nào. Nguồn thu nhập giảm sút đáng kể trong khoảng thời gian do con giáp này không biết cách quản lý tài chính như thế nào là thông minh, hợp lý.

Hôm nay (5/10/2022), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra liên tục đón nhận nhiều tin cát lành. Lục Hợp chiếu mệnh giúp các cuộc đàm phán, xã giao của người tuổi này đạt được những hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Qua đó, bản mệnh dường như cũng trưởng thành cũng như sắc sảo hơn.

Hôm nay (5/10/2022), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra liên tục đón nhận nhiều tin cát lành.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém vượng. Kiếp Tài xuất hiện dự báo bạn có thể gặp bất hòa với nửa kia vì liên quan đến lợi ích. Tử vi khuyên bạn nên đặt mình vào vị trí của người ấy để hiểu được những hy sinh mà họ phải trải qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài hoa và năng lực của tuổi Dần hôm nay (5/10/2022) được phát huy hết mức. Lại thêm tính cách hiếu thắng, cố chấp sẽ đẩy bạn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bạn tuy có tâm nhưng hành động sai hướng nên công việc không thể tiến triển thuận lợi.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Thiên Ấn thần sát. Bởi vì bản thân có tài hoa sáng tạo độc đáo nên thường tự đánh giá mình quá cao. Gây phản cảm đến mọi người xung quanh nên sẽ hạn chế về các cơ hội kiếm tiền trong hôm nay.

Tình cảm: Ngày hôm nay thực sự không phải là ngày gia đình đối với người tuổi Dần, nhân duyên của bạn với người thân tương đối mỏng. Con giáp này không cảm thấy ấm áp khi về nhà. Bản mệnh đừng suy nghĩ tích cực để chuyện tình cảm của bản thân rơi vào bế tắc. Người tuổi Dần nên nói thật tâm sự bản thân mình ra giải tỏa cảm xúc của mình trước khi gặp mặt những người thân yêu.

Tài hoa và năng lực của tuổi Dần hôm nay (5/10/2022) được phát huy hết mức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Tài nâng bước, người tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái hôm nay (5/10/2022). Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Thiên Tài nâng bước, người tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái hôm nay (5/10/2022). Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.