Chính Quan soi chiếu, các con giáp này đúng 48 tiếng nữa sẽ được thăng quan tiến chức, một bước lên mây, đứng trên đỉnh cao danh vọng, thu về tài lộc dư dả

Chính Quan tác động, ghi điểm trong mắt lãnh đạo nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo. Cấp trên có thể giao thêm cho bạn những nhiệm vụ khó nhằm thử thách bạn trước khi chính thức cho bạn thăng chức hoặc tăng lương. Những người tham gia thi cử cũng sẽ nhận được tin tức tốt lành trong ngày hôm nay, ví dụ như đạt thành tích cao hoặc đỗ vào nơi mình luôn mong ước. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, nếu tiếp tục cố gắng, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thổ sinh Kim, những thành tích xuất sắc của bạn là điều khiến cho người khác giới bị thu hút. Bạn khá đào hoa trong ngày hôm nay và có thể nhận được lời bày tỏ của ai đó. Nếu có thể, hãy thử cho đối phương cơ hội trò chuyện, tiếp xúc với mình nhiều hơn.

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So với những con giáp khác, tuổi Sửu may mắn hơn vì luôn được quý nhân chiếu cố. Đa số họ có thể thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Tất nhiên, bản mệnh cũng không thể tránh khỏi việc vấp váp hoặc phải đối mặt với khó khăn.

Đôi khi, sự cố xảy ra lại giúp tuổi Sửu có thêm bài học kinh nghiệm quý giá. Vượt qua nó, bản mệnh càng thêm tự tin tiến bước lên phí trước.

Cuộc sống của tuổi Sửu có nhiều biến động. Thời gian trước đó khó khăn như thế nào không biết nhưng đến giai đoạn này, bản mệnh có thể giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa, làm ăn sinh lời, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui.

Tuổi Tuất

Bản tính của những người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, nghĩa hiệp. Khi bắt đầu 1 việc gì họ luôn đề cao lợi ích chung lên trước lợi ích của cá nhân. Dù họ không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc nhưng là người biết cách kiếm tiền, có năng lực trong công việc.

Những ngày sắp tới, tuổi Tuất gặp được quý nhân phù trợ, mang tới may mắn và bình an. Nhờ làm việc tận tâm, dốc hết công sức và cách suy nghĩ tích cực, người tuổi Tuất dễ đạt được những thành tích cao trong công việc, sự nghiệp.

Đây chính là thời cơ để bản mệnh chứng minh năng lực, sự quyết tâm của mình. Được quý nhân phù trợ, thần tài gõ cửa, tuổi Tuất hãy cứ tự tin cống hiến hết mình rồi những điều tốt đẹp sẽ sớm xuất hiện.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.