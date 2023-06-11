Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 11/6/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Hợi được thuận lợi hơn. Cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bản thân với mọi người, lắng nghe sự tư vấn của người lớn tuổi.

Thêm vào đó, tuổi Hợi nên sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi. Chớ nên làm việc quá sức nếu không dễ ốm nặng, cần thời gian dài mới có thể hồi phục được.

Khi ở trong gia đình, con giáp này cần học cách lắng nghe chia sẻ, tôn trọng mối quan hệ cha mẹ với con cái. Học cách trân trọng cảm xúc của nhau sẽ giúp mối quan hệ được cải thiện.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 60 , 81 , 45

Tuổi Mão

Xem tử vi cho người tuổi Mão có Chính Tài để nương tựa nên tự tin với các kế hoạch kinh doanh kiếm lời của mình. Không ít người gặt hái thành công.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tích cực về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh, nhiều người mắc bệnh nay tìm thấy tia hy vọng mới để bạn tiếp tục đối mặt với bệnh tật. Bên cạnh đó, nhiều người tìm ra lối ăn uống phù hợp với thể trạng của mình và dần thay đổi cho đúng hướng.

Ảnh hưởng của Hình hại vô lễ khiến con giáp tuổi Mão khó kiểm soát được sự nóng giận. Lòng tự tôn khiến bạn không cho phép ai đó thể hiện sự thiếu tôn trọng mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 14 , 28 , 13

Tuổi Thìn

Hôm nay Chủ Nhật 11/06/2023 là ngày mà Tuổi Thìn đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Thìn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Hôm nay, 3 con giáp làm gì cũng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Thìn cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Tuổi Thìn vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 34 , 71 , 58

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!