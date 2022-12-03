CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (3/12/2022) công danh bị gáng đường bởi tiểu nhân, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 06:30

Cuối ngày hôm nay 3/12, 3 con giáp này được cảnh báo công danh bị gáng đường, tiểu nhân hãm hại, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc, vận trình nhiều trắc trở.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khuyên bản mệnh chớ nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi tiểu nhân vận trong hôm nay của bạn đang rất lớn. Bản mệnh hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn tạo ra cơ hội cho tiểu nhân phá hoại công việc của mình. Ngoài ra cũng đừng quá trông mong ai đó sẽ đứng ra giải quyết khó khăn cho mình, bạn vẫn nên tự dựa vào năng lực của bản thân thì hơn.

Vận trình tài lộc sa sút. Điềm báo có hung tin đeo bám, tuổi Ngọ dễ bị mất tiền oan hay trộm cắp, cướp giật.

Tình cảm của những chú Ngựa với người ấy bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai người hãy dành cho nhau thêm nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ với nhau những điều còn vướng mắc và cùng tìm cách giải quyết nhé.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (3/12/2022) công danh bị gáng đường bởi tiểu nhân, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc - Ảnh 1
Tình cảm của những chú Ngựa với người ấy bị ảnh hưởng khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc trong ngày của tuổi Dậu gặp nhiều cản trở. Bản mệnh thiếu kiên nhẫn nên khó có thể đi được đến cuối con đường mà không bỏ cuộc nửa chừng. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng hôm nay bạn sẽ có sự mạnh mẽ và quyết đoán, giúp cho bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn trong thời điểm thích hợp, nhờ thế mà không gây ra sai lầm nào quá đáng tiếc. 

Vận trình tài lộc có biến động. Điềm báo tài chính có hao hụt, thất thoát do những sự cố bất ngờ xảy ra và khó có thể đề phòng trước.

Hôm nay còn có thể sẽ là ngày buồn về đường tình cảm của con giáp này. Sự cố chấp và cứng đầu trỗi dậy khiến bạn cư xử khá vô lý và thường gây hấn với người ấy một cách cố tình. Đừng lúc nào cũng cư xử như đối phương làm gì có lỗi với bạn vậy, sự bao dung cũng có giới hạn nên đừng liên tục đi vạch như vậy nhé.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (3/12/2022) công danh bị gáng đường bởi tiểu nhân, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc - Ảnh 2
Công việc trong ngày của tuổi Dậu gặp nhiều cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên có thể là nguyên nhân khiến vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu sa sút và nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Con giáp này có phần lơ đãng, khó có thể tập trung vào phần việc của mình nên gặp phải không ít trở ngại, cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự trễ nải của bạn khiếp cấp trên tỏ ra sự không hài lòng. Sự việc còn có thể ảnh hưởng liên đới tới những người đồng nghiệp khác, hậu quả nghiêm trọng hơn những gì bạn nghĩ đấy. Vậy nên hãy sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình trước khi mọi việc đi quá xa nhé.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (3/12/2022) công danh bị gáng đường bởi tiểu nhân, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc - Ảnh 3
Tỷ Kiên có thể là nguyên nhân khiến vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu sa sút - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được cảnh báo nên cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông.

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