Chia buồn với 3 con giáp tốn tiền hao của tháng 12/2022: Mão làm gì cũng lỗ vốn, Ngọ nhẹ thì mất tiền - nặng mất việc làm gì cũng đen đủi

Người tuổi Dần là con giáp mất tiền tháng 12/2022, vì thế hãy xác định tinh thần tình hình tài chính của bạn chưa có bước tiến nào đáng kể trong khoảng thời gian này.

Người làm kinh tế cần phải nhìn thẳng vào thực tế rằng vì bạn vẫn đi theo con đường làm ăn đã cũ nên đồng tiền chảy về nhỏ giọt, thậm chí bị các đối thủ cạnh tranh nhanh chóng vượt qua.

Với người làm công ăn lương, vì chưa nhiệt tình và tâm huyết trong công việc nên bạn khó gặt hái được thành tích cao, các khoản thưởng nóng gần như là không có. Vì thế, ít nhất, bạn nên cố gắng duy trì khoản lương cứng của mình, đừng vì mắc lỗi sai mà bị trừ lương.

Ngoài ra, sao Bệnh chiếu mệnh cũng khiến cho tình trạng sức khỏe của bản mệnh suy giảm. Tháng này, bạn còn tốn thêm một khoản tiền thuốc thang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con đường tài lộc của người tuổi Mão khó đạt được sự phát triển như mong muốn. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã làm, nếu thấy mình mắc lỗi sai thì cần nghiêm túc sửa đổi.

Người làm ăn kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc, đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu, để các đối thủ vượt qua mình.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể nhận ra hết được.

Đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Tốt nhất, hãy cứ bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá vấn đề cho chuẩn xác và chờ đợi cơ hội triển vọng hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải đối diện với tình cảnh tài lộc sụt giảm trong tháng 12 này do các nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng, trong khi đó các khoản đầu tư, chi tiêu lãng phí lại liên tục xuất hiện.

Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kĩ càng, tìm hiểu kĩ đối tác của mình trước khi góp vốn.

Tốt nhất con giáp mất tiền tháng 12/2022 này nên tập trung làm tốt các kế hoạch đang dang dở của mình, tránh vội vàng mở rộng thêm quy mô hoặc hợp tác thêm với người mới.

Ngoài ra, khi túi tiền chưa rủng rỉnh, bạn cũng cần hạn chế tiêu pha cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trước khi mua hàng, bạn cần xem giá cẩn thận, chớ chi tiêu vượt quá mức chi trả của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm