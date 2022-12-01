Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp gặp hung hóa cát, chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, cuối năm 2022 ăn Tết to linh đình

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 18:14

Bước sang tháng 12 âm lịch, 3 con giáp này có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên.

Tuổi Thìn

Là con giáp thành công tháng 12/2022 âm lịch nên người tuổi Thìn được đón nhận nhiều tín hiệu vui trên phương diện sự nghiệp. Đó là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian vừa qua của bạn.

Đặc biệt, với người đứng ở vị thế lãnh đạo, nhờ tầm nhìn xa trông rộng và khả năng thấu hiểu mà bạn không cần phải dùng uy lực, người khác cũng vẫn kính nể. Nhờ biết sử dụng sức mạnh của tập thể mà việc khó khăn đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn.

Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp gặp hung hóa cát, chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, cuối năm 2022 ăn Tết to linh đình - Ảnh 1
Trong tháng 12 Âm lịch này,  Ngân khố của họ nhảy số liên tục, cuộc sống tràn đầy hy vọng, chuẩn bị đón Tết sung túc. Ảnh minh họa: Internet

Người đi xin việc có năng lực xuất sắc, lại biết quan tâm đến ngoại hình nên dễ dàng chinh phục được nhiều nhà tuyển dụng. Bạn có thể được nhận vào làm công việc mình mong ước từ lâu.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về tay. Nhiều người làm ăn có số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng này.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách của những người tuổi Mùi rất tốt, nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn họ đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Con giáp này luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mếch lòng. Vì vậy họ sẽ được nhiều người yêu quý, và có được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Mùa đông này, con giáp tuổi Mùi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể.

Mùa đông đến có nghĩa là những ngày tốt đẹp của con giáp tuổi Mùi sẽ không còn quá xa.

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Dậu cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý.

Chỉ mặt điểm tên 3 con giáp gặp hung hóa cát, chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, cuối năm 2022 ăn Tết to linh đình - Ảnh 2
Tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp luôn thành công rực rỡ, không giàu cũng lạ. Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 12 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Dậu trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Thời gian này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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