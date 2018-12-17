Chỉ đích danh 3 con giáp làm một hưởng mười, lười chảy thây vẫn hốt tiền ào ào trong năm 2019

Thân vốn là con giáp thông minh, có tham vọng và rất trực tính. Họ yêu hay ghét đều rõ ràng, không dây dưa, càng không lòng vòng. Chính nét tính cách này giúp Thân được rất nhiều người yêu mến, trân trọng, bề trên nâng đỡ rất nhiều. Đặc biệt, năm 2019 người tuổi Thân sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục nhờ vận may trời cho.

Mọi khoản đầu tư, kinh doanh của Thân đều mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Làm một hưởng mười, lười chảy thây vẫn hốt tiền ào ào chính là phúc phần mà con giáp này có được.

Vận đỏ như son, công thành danh toại, tiền vào như nước chính là phúc phần mà Ngọ có được trong năm mới 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Ngọ

Ngọ ngông cuồng, háu thắng nên rất dễ gây thù chuốc oán với nhiều người. Việc bị ganh ghét, hãm hại là điều con giáp này phải thường xuyên đối mặt. Thế nhưng, thay vì chùn chân trước những trò bẩn thì Ngọ vẫn cứ hiên ngang tiến về phía trước, khiến người hại mình phải cúi đầu chịu thua sự giỏi giang, thông minh chủa họ.

Càng trưởng thành Ngọ càng biết cách tiết chế cái tôi, sống dung hòa nên được rất nhiều quý nhân nâng đỡ. Vận đỏ như son, công thành danh toại, tiền vào như nước chính là phúc phần mà Ngọ có được trong năm mới 2019.

Thăng tiến thần tốc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nhanh chóng trở thành đại gia bạc tỷ chính là những gì trời đã sắp đặt cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dậu

Vận khí của người tuổi Dậu trong năm Mậu Tuất không mấy tốt đẹp, họ phải thường xuyên đối mặt với họa thị phi, bị hiểu lầm vô cớ mà không thể lên tiếng thanh minh cho mình. Phải chờ đến Kỷ Hợi 2019 Dậu mới được sáng tỏ hàm oan, lấy lại sự tín nhiệm của mình trong công việc.

Thăng tiến thần tốc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nhanh chóng trở thành đại gia bạc tỷ chính là những gì trời đã sắp đặt cho Dậu trong năm 2019. Thế nên, hiện tại dù khó khăn, gian khổ đến mấy Dậu cũng đừng dại chùn bước kẻo bỏ lỡ thời cơ đổi đời sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.