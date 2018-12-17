6 tháng đầu năm 2019: Top con giáp này sẽ vạn sự đại cát, vận đỏ như son, phát tài nhanh như vũ bão

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019 top con giáp có tên trong danh sách sau sẽ tha hồ hốt bạc, may mắn hết phần thiên hạ.

Mọi điều không may, những vướng mắc trong quá khứ sẽ ở lại phía sau nhường chỗ cho thần may mắn bám lấy Ngọ không buông. Con giáp này sẽ làm ăn thuận lợi, tài vận chuyển biến bất ngờ, thành công ngoài sức tưởng tượng. Lúc này, cơn mưa tiền tài của nả sẽ xối xuống đầu Ngọ tới tấp.

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, giỏi giang và không quản ngại gian khó. Ở con giáp này có tinh thần cầu tiến đáng ngưỡng mộ, bất cứ thách thức nào cuộc đời đặt ra họ đều vượt qua dễ dàng. Chính nhờ thế, khi bước chân vào năm Kỷ Hợi 2019, cuộc đời Ngọ sẽ có những bước tiến ngoạn mục.

Đặc biệt, tháng 3/2019 người tuổi Thìn sẽ có cơ may hốt lộc trời cho, tiền đổ xối xả vào nhà như thác khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có mệnh phú quý, chẳng cần luồn cúi hay xu nịnh ai cũng dư bản lĩnh để gầy dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Họ đủ nhạy bén để nắm bắt triệt để mọi cơ hội làm giàu, đủ thông minh để đầu tư đúng hướng, đủ can trường để chẳng chùn chân mỏi gối khi gặp biến cố không lường.

Từng bước vươn lên, khẳng định chính mình đã giúp Thìn không chỉ giàu có mà còn được nể trọng, kiêng dè. Đặc biệt, tháng 3/2019 người tuổi Thìn sẽ có cơ may hốt lộc trời cho, tiền đổ xối xả vào nhà như thác khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Muốn gì được nấy, nhà lầu xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này trong sáu tháng đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu hiền lành, lương thiện nên dù thành công đến muộn nhưng vô cùng chắc chắn, ổn định. Dẫu đã nắm trong tay khối tài sản lớn nhưng họ không hề ngủ quên trong chiến thắng mà nỗ lực miệt mài để hoàn thiện mỗi ngày. Nhờ thế, càng về hậu vận Dậu càng kiếm được nhiều tiền, vươn lên làm đại gia khét tiếng.

Trong năm Kỷ Hợi 2019, Dậu sẽ đón lộc trời cho, được thần tài cưng yêu, quý nhân chiều chuộng mà tài vận rực rỡ hân hoan. Muốn gì được nấy, nhà lầu xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này trong sáu tháng đầu năm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.