Top con giáp được lộc trời cho, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 15 ngày cuối năm 2018

3 con giáp này may mắn đến mức hứng hết tài lộc trong thiên hạ vào túi, đếm mãi cũng không hết tiền.

Chính nhờ quý nhân nâng đỡ, bề trên thường yêu nên càng về hậu vận con giáp này càng may mắn, thành công. Trong 15 ngày cuối năm 2018, Thìn sẽ nhận được khoản thưởng Tết hậu hĩnh, giúp họ ăn Tết thật lớn và có được khoản dư kha khá để hiện thực hóa những kế hoạch đầu tư của mình.

Tử vi tháng 12 đã chỉ rõ, người tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng sẽ tự mình lập thân, kiến tạo nên cuộc đời mới. Họ đủ khát khao để làm giàu, đủ mềm mỏng để vượt qua những thách thức của cuộc đời và đủ khéo léo để gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Ngọ lấy lại được chữ tín, khiến người “chơi xấu” mình phải trả giá và nhận lấy thành quả họ xứng đáng có được với tiền đầy túi, công danh xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có phần kiêu ngạo, háu thắng là thế nhưng trong công việc họ luôn thận trọng, trách nhiệm nên được cấp trên tín nhiệm, cất nhắc. Chính vì được lòng sếp nên Ngọ khiến những đồng nghiệp khác vô cùng ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại không ít lần.

Bị hiểu lầm, vướng vào họa thị phi nhưng chỉ với nửa cuối tháng 12 Ngọ sẽ giải quyết êm đẹp tất cả mọi thứ. Họ lấy lại được chữ tín, khiến người “chơi xấu” mình phải trả giá và nhận lấy thành quả họ xứng đáng có được với tiền đầy túi, công danh xán lạn.

Hợi đừng quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ rơi gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phú quý đầy nhà, phát tài phát lộc chính là phúc phần mà người tuổi Hợi có được trong những ngày cuối năm nay. Tuy nhiên, Hợi đừng quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ rơi gia đình. Sự nghiệp dù quan trọng đến mấy cũng không thể bằng tình thân, bằng mái ấm an yên.

Chỉ cần biết cân bằng giữa gia đình và công việc Hợi sẽ đón Tết trong đầm ấm, sung túc với của nả đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.