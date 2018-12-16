Top con giáp được lộc trời cho, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 15 ngày cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 16/12/2018 10:30

Với nửa tháng cuối năm 2018 top con giáp sau đã có thể đổi đời ngoạn mục, vươn lên làm đại gia chỉ sau một đêm.

3 con giáp này may mắn đến mức hứng hết tài lộc trong thiên hạ vào túi, đếm mãi cũng không hết tiền.

Top con giáp được lộc trời cho, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 15 ngày cuối năm 2018 - Ảnh 1
Trong 15 ngày cuối năm 2018, Thìn sẽ nhận được khoản thưởng Tết hậu hĩnh, giúp họ ăn Tết thật lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tháng 12 đã chỉ rõ, người tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng sẽ tự mình lập thân, kiến tạo nên cuộc đời mới. Họ đủ khát khao để làm giàu, đủ mềm mỏng để vượt qua những thách thức của cuộc đời và đủ khéo léo để gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Chính nhờ quý nhân nâng đỡ, bề trên thường yêu nên càng về hậu vận con giáp này càng may mắn, thành công. Trong 15 ngày cuối năm 2018, Thìn sẽ nhận được khoản thưởng Tết hậu hĩnh, giúp họ ăn Tết thật lớn và có được khoản dư kha khá để hiện thực hóa những kế hoạch đầu tư của mình.

Top con giáp được lộc trời cho, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 15 ngày cuối năm 2018 - Ảnh 2
Ngọ lấy lại được chữ tín, khiến người “chơi xấu” mình phải trả giá và nhận lấy thành quả họ xứng đáng có được với tiền đầy túi, công danh xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có phần kiêu ngạo, háu thắng là thế nhưng trong công việc họ luôn thận trọng, trách nhiệm nên được cấp trên tín nhiệm, cất nhắc. Chính vì được lòng sếp nên Ngọ khiến những đồng nghiệp khác vô cùng ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại không ít lần.

Bị hiểu lầm, vướng vào họa thị phi nhưng chỉ với nửa cuối tháng 12 Ngọ sẽ giải quyết êm đẹp tất cả mọi thứ. Họ lấy lại được chữ tín, khiến người “chơi xấu” mình phải trả giá và nhận lấy thành quả họ xứng đáng có được với tiền đầy túi, công danh xán lạn.

Top con giáp được lộc trời cho, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 15 ngày cuối năm 2018 - Ảnh 3
Hợi đừng quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ rơi gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phú quý đầy nhà, phát tài phát lộc chính là phúc phần mà người tuổi Hợi có được trong những ngày cuối năm nay. Tuy nhiên, Hợi đừng quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ rơi gia đình. Sự nghiệp dù quan trọng đến mấy cũng không thể bằng tình thân, bằng mái ấm an yên.

Chỉ cần biết cân bằng giữa gia đình và công việc Hợi sẽ đón Tết trong đầm ấm, sung túc với của nả đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Top con giáp có lộc đầu xuân, phát tài rực rỡ, giàu điên đảo trong tháng 1/2019

Top con giáp có lộc đầu xuân, phát tài rực rỡ, giàu điên đảo trong tháng 1/2019

Tháng 1/2019 các con giáp có tên trong danh sách sau sẽ tha hồ đón lộc, vận may ập xuống đầu tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 57 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 32 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 58 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng