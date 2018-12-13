Top con giáp có lộc đầu xuân, phát tài rực rỡ, giàu điên đảo trong tháng 1/2019

Nhờ có lộc đầu xuân, may mắn ngập nhà 3 con giáp sau sẽ muốn gì được nấy, giàu như vũ bão trong tháng đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019.

Nhờ thế, công việc của Tý sẽ thuận lợi không ngờ, ăn nên làm ra. Không chỉ tháng đầu năm, cả năm Kỷ Hợi 2019 người tuổi Tý sẽ tha hồ đón lộc trời cho, sung sướng hết phần thiên hạ. Việc mua nhà, sắm xe sẽ trở nên đơn giản với con giáp này.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, vận trình của Tý trong tháng 1/2019 có nhiều điều không lành do bị tiểu nhân hãm hại. Thế nhưng, nhờ phúc lớn mệnh lớn Tý dễ dàng “xử đẹp” những ngươi chơi xấu mình mà không mảy may thiệt hại tài chính lẫn tinh thần.

Hãy tận dụng thời cơ, nỗ lực không ngừng rồi Mão sẽ có trong tay bất cứ thứ gì mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tin vui tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Mão tới tấp trong năm Kỷ Hợi. Con giáp này nổi tiếng có duyên buôn bán lại không ngại khổ cực nên lúc nào cũng có thu nhập ổn định, càng làm càng phát triển nhanh chóng. Dù là làm thuê hay làm chủ thì Mão vẫn kiếm được rất nhiều tiền, thu nhập chỉ tăng chứ không giảm.

Kỷ Hợi 2019 là năm hợp mệnh với Mão nên họ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, tháng 1 sẽ có vận may hiếm có khó tìm để con giáp này đổi đời. Hãy tận dụng thời cơ, nỗ lực không ngừng rồi Mão sẽ có trong tay bất cứ thứ gì mình muốn.

Con giáp này sẽ khởi phát vào giữa tháng, cầu tài được tài, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Không chỉ vượng vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Mùi cũng phơi phới hân hoan ngay tháng đầu năm 2019. Họ và một nửa có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc không ai sánh bằng. Nhờ tinh thần thoải mái, vui vẻ yêu đời nên hiệu quả công việc của Mùi càng tăng cao, làm việc hăng say hơn bao giờ hết.

Con giáp này sẽ khởi phát vào giữa tháng, cầu tài được tài, công thành danh toại. Nếu đang muốn vươn lên vị trí cao hơn trong sự nghiệp, ngay từ bây giờ Mùi hãy lên kế hoạch cụ thể và từng bước hiện thực hóa nó, ngày thăng chức tăng lương của họ đang rất gần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.